HPA Releases First Semester Dean’s List

Hawaii Preparatory Academy, a coeducational, boarding, independent K-12 school in Waimea on the Big Island, has released its 2018-19 Dean’s Recognition List for Semester 1.

Students who make the dean’s list have accrued a GPA of 3.67 or better, have earned no grade below a B and have passed a citizenship class during both quarters.

The school is located at 65-1692 Kohala Mountain Road.

Middle School

Grade 6 (Class of 2025)

Finn Arrillaga, River Baydo, Kalei Doak, Lily Hodges, Maile Imonen, Matty Inaba, Sophia Jordan, Charlotte Kassis, Margot Lewis, Alika Puckett, Mahealani Puckett, Wynter Radey-Morgan, Andrew Sebastian, Wayan Sejati, Parker Smithson, Johnathan-Kimo Uyehara, JackOwen Zarley

Grade 7 (Class of 2024)

Gabriela Batol, Lauren Berger, Mendie Chau, Hannah Dean, Craig Etchegoyen, Tiffany Golden, Jaggar Haines, Luke Hendricks, Kalia Hudgins-Hayward, Skylar James, Zachery Lieberman, Isabella Rodriguez, Brooke Samura, Makayla Warfield

Grade 8 (Class of 2023)

Gabriel Aiona, Jack Arrillaga, Minami Asbjornson, Rowan Berry, Bianca Brown, Aren Chau, Jane-Grace Cootey, Aiden Dowling, Andrew Fung, Ryder Garcia, Isabella Hodges, Seth Hutchinson, Bayla Jefferson, Harlow Johnston, Parker Lewis, ʻAnolani Liu, Roxanne McMackin, Malia Mitchell, Davan Rooney, Nicholas Sebastian, Siddney Shumate, Kaʻualoku Silva, Parker Smith, Laʻakeaokanaʻauʻao Sohriakoff, Ali Wawner, Chase Zucker

Upper School

Grade 9 (Class of 2022)

Kailena Akau, Syenna Araki, Tiffany Bento, Ryan Berger, Noah Brown, Andrew Bruce, Marie Burdova’, Malia Camero, Sydney Chin, Christopher Dahlen, Roisin Darby, Justin Doi, Anuhea Elliott, Alexandria Hamilton, Briana Harmon, Ruby Helmuth, Emily Houser, Sofia Howard, Ava Huddleston, Mason Hunt, Makena Hurney, Lily Kassis, Teagan Keenan, Brenna Kiyota, Ava Koepper, Kali Kring, Benjamin Kubo, Natalie Macy, Forest McKinney, Kaisei Mochizuki, Catherine Moynahan, Nathan O’Toole, Katherine Payne, Jordan Perry, Maile Puckett, Maile Quigley, Regan Riley, Olivia Rose, Hinalea Spielman, Grace Tadaki, ShengYao Tang, Emily Thompson, Khoi Tran, Keiza-Tre Walker, William Wawner, Matthew Wiecking, Michi Wong

Grade 10 (Class of 2021)

Benjamin Apilado, Cade Arafiles, Naia Ayau, Nicholas Barrick, Justus Benz, Grace Bostock, Malia Brost, Eva Costigan, Morgan Davis, Ethan Goore, Julian Graziadei, Camille Helmuth, Tayson Hirayama, Malia Honda, Katharine Kuyper, Xander Lai, Yoonha Lee, Yingqi Liu, Malia McKendry, Sachiko Myers, Sarah Newcomb, Dominic Pagano, Isabella Police, Parker Rabinowitz, Nissi Ragland, Jessi Sohriakoff, Matt Swiderski, Kayla Tadaki, Sarah Taniguchi, Kelsen-Jaye Walker, Alianna West-Rodrigues, Nikolaus Wohlenberg

Grade 11 (Class of 2020)

Lily Ameika, Makana Blake, Ry Bleckel, Malachi Bram, Haliʻa Buchal, Mary Carew-Miller, Angela Cipriano, Morgan Dean, Sacha Grunberg, Charlotte Head, Conor Hunt, Ami Ibaramoto, Brock Imonen, Umikoa Kealoha, Alyssa Klett, Natalie Klett, Lili Kosa, Fisher McKinney, Maia Mills, William Nudo, Jenna Perry, Edward Persson, Bess Arielle Rowland, Elena San Jose, Mark Schiller, Anna Schroedel, Hikari Shaver, Anna Sorensen, Liana Swarz-Burt, Hannah Thomas, Macey Van Tassell,

Zane Willman

Grade 12 (Class of 2019)

Megan Abe, Marta Arcones, Seth Beach, Yann-Hsiang Chen, Matthew Ching, Christopher Chock, Mikaela Chong, Hayley Emmons, Kealia Haitsuka, Julieta Hernandez, Emalia Higgins, Holly Hoffbauer, Sihkea Jim, Ted Kim, Jason Lee, Daniel Mark, Brendan Moynahan, Luke Myers, Gemma Palleschi, Jacqueline Payne, Alexandra Peskova, Keaton Riley, Tess Savage, Kekahikolemaikalani Scheffler, Jacob Schneider, Xiaoli Tang, Kiawehokua Tarnas, Airi Tomihara, Zachary Vermeulen, Hayden Virtue, Mako Yamamoto, Zhichun Zhao