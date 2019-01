College of Pharmacy Names Fall 2018 Dean’s List

The University of Hawaiʻi at Hilo Daniel K. Inouye College of Pharmacy reports the following students have been named to the Dean’s List for the fall 2018 semester:

Class of 2020

Logan Abney, Taryn Chang, Brandi Chun, Joshua Dillon, Jensine Melody Domingo, Courtney Elam, Amelia Furlan, Jhoana Paula Gonzales, Taylor Hori, Kamala Lizama, Tracy Lopez, Mary Lui, Vincent Manalo, Jarin Miyamoto, Shahrzad Mohammadi, Tony Moua, Stacey Nguyen, Kathleen Nguyen, Brent Ocker, Rachel Paragas, Tyler Peterson, Felix Rasgo, Robyn Rector, Shaina Saiki, Reid Shimada, Rajesh Shrestha, Charles Slusher, Niloofar Soltanipour, Joseph Tanchevski, Samantha Texeira, Jared Toba, Mia Tran, Kelsey Trujillo, Kyle Tsubota, Thi Hong Vo, Stacie Waiamau and Brooke Zarriello

Class of 2021

Trang Bui, Brandon Chagami, Lauren Domingo, Tailai Guan, Taylor Hiraga, Jake Hoctor, Feng Ming Huang, Patsylynn Jetley, John-Michael Kimhan, Da Hai Lee, QiXin Li, Noelle Lovesy, Brittany Luna, Nu Nguyen, Lan Thi Hoang Nguyen, Rebecca Oshiro, Calvin Ostler, Jaymee-Rae Pang, Elaine Phan, Tiana Ramos, Norlyn Ranchez, Sera Shimizu, Johnson Siu and Donald Waddell

Class of 2022

Germain Atmospera, Kayla Bajo, Tyler Jo Branco-Hedke, Bryson Cadiz, Paige Cajudoy, Kimberly Chun, Matthew-Allen Clemente, Niel Carlo Concepcion, Alysha Cosier, Roanne Deabler, Tran Dinh, Tara-Ann Dumlao, Kazumi Fujitani, Ashley Fukuchi, Trent Furuta, Laura Hardaway, Leia Hasegawa, Yan Yee Ho, ZhiLing Huang, Brandi Hutchins, Thien Huynh, Minkyung Kim, Jane Lakritz, Tiffany Lam, Zhian Lin, Kyle Nakagawa, Danh-Ronald Nguyen, Angelyn Park, Yun Soo Park, Brian Petrone, Jenny Phong, Cody Porter, Donald Sachs, Melanie Sacro, Jessica Song, Patricia Stevens, Kara Tsuzaki and Kristi Ann Zane

The Dean’s List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester.