HawCC Dean’s List for Fall 2018

Hawai‘i Community College Dean’s List honors for the Fall 2018 semester. The Dean’s List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester. The following 288 students have attained this distinction:

Chase Abad, Krimsen Abilla, Crystal Alani, Kyra Alcoran, Quiana Anastacio, Makamae Anderson, Alden Anger, Aldine Arce, Meliana Auld-Pauole, Samuel Avallone, Isaiah Avilla, Rebecca Azar, Janslae Badua, Alvin Wayne Ballesteros, Kellsie Ballesteros, Raquel Bayong, BillieJean Bell-Chase, Candice Benevides, Tracylyn Benjamin, David Bennett, Maya Sunshine Bernardo, Eric Bihag, Stephan Blizzard, Tanna Boss, Alyssa Brethouwer,

Aaron Brown, Kenneth Bugado, Isaac Cabarloc, Dominic Cardone-Alvarado, Tzion Carland, Sophia Carrero, Jennifer Marie Carter, Kaela Carvalho Lee-Read, Leah-Marie Casas-Wooten, Marissa Castillo, Stephanie Castillo, Brittany Castro, Precious Chalaire, Melanie Chong, Vichadach Chotikawan, Wyatt Chourre, Paul Clagett, Devynie Coloma, Michael Conboy, Timothy Cordero, Grant Correa, Skyler Crivello, Anela Crum,

Dylan Cunningham, Katia Damazo, Kapeka Daquep, Jabin Dasalla, Kiana Davis, Dylan De Koning, Tyler Deal, Sky Dela Cruz, Cassidy Dingle, Rayann Connie Ebreo, Taylor Ecklund, Kalae Eckman, Thomas Elarco, Julia Enuton, Celest Eugenio, Halia Evans-Bautista, Gabriell Fernandez, Matteo Fiocchi, Brandon Fisher, Marisa Flores, Katrin Desiree Floresca, Christopher Foose, Kalanihuia Forbes, Ryan Foster, Lily Frazier,

Gabriella Fritz, Kirk Fuchigami, Meghan Fudurich, Chelsey Fuerte, Avery Fujie, Skyden Fukunaga, Benjamin-Terry Gabriel-Pana, , Isaiah Gacusana, Philip Gagorik, Marvin Jay-R Galamay, Tracy Galanto, Gage Garrigan, Savanna Geiger, Noah Giltner, Kuokoa Glory, Shelly Goldsmith, Mycah Gonsalves, Rae Ann Gonzalez, Shaun Gonzalez, Ziggy Gouveia, Tresa Grace, Luis Guerrero-Garcia, Kayla Aliyah Haalilio, Kody Haleamau Rubio,

Mika Hashimoto, Cade Hayashi, Stephany Hayes, Boyd Hayselden, Grant Helliangao, Michael Hensley, Dakota Hill, Grace Himmelsbach, Brendyn Hitt, Garyn Hoota, Julia Hudak, Lexis Hunter-Brown, Naoko Iijima, Michaela Ikeuchi, Genisis Irvine, Wally Iwasaki, Daniel Izumo, Kaija Jacob-Kline, Joshaviah Johnston, Non Kaeoutsa, Curtis Kahikina, Keani Kamehaiku, Ioane Kanakaole, Kauahone Kane-Kalua, Amy Kaneko, Derika-Jo Kanekoa, Jovi Kaneshiro, Jaslynne Kanoeau, Pryde Karratti, Kiera Kaua, Suzanne Kaulia, Hillary Kawasaki, Leighton Kekaualua, Ryanne Kelso, Peter Ki caid, Erin King,

Michael Kirby, Brent Kirk, Maycie Kirkpatrick, Tessa Kishigawa, Karlene Knowlton, Peggy Kopjar, Scott Koseda, Tihani Kuamo’o, Blossom Kuanoni, Kaleo Kuoha, Cole Labrie, Larrianne Daine, Lagpacan, Adam Laning, Joshua Lawcock, Na’ea-Kaiya Leleiwi, Porsche Leopoldino, Tristan Levin, Kaylene Lincoln, Leigh Ann Lopez, Sylvia Lopez, Dartanian Lorenzo, Rachel Lorenzo, Christopher Lubke, Nowel Lucas, Camille Luna, Jai Makuakane, LeShey Makuakane, Maria Jessica Malicdem, Keala Mamala,

Annabelle Maneja-Andres, Jonnie Manon, Caleb Manuel-Cortez, Gregorio Martines-Dasalla, Mikaela Martinez, James Matsumoto, Pohndol-leng Mauricio, Maile McCormack, Julia Rose McGann, Roy McGrath, Korey Medeiros, Samuel Meixell, Styrus Mercado-Silva, Jesse Meyer, Sara Miki, Daniel Miller, Amber Miller, Tiara Miller, Dominique Miller, Krizzha Kaye Mina, I’olani Lee Mook, Dylan Moorhead, Jackson Moorhead, Kyle Morin, Joshua Morris, Cassim Morris, Annabelle Mufalli, Amber Nagao, Jesse Nagatori,

Malia Nagi, Shane John Namnama, Raelynn Gayle Nicolas, Brycen Niimoto, Troy Oden, Robert Ogata, Heather Padilla, Jaclanne Pagala, Jamie Pagan, Kauimakalani Pakani-Tsukiyama, Jonah Palacay, Nemuel Aser Palilio, Justin Pang, Sean Parks, Hunter Parks, Laney-Rae Pau, Zachary Peercy, Cainan Perez, Olesya Petriyenko, Riandara Phrombon, Donn Pinnow, Jonah Poaha-Pali, Kaipo Pua, Rodrick Puakea, Ryan Ragual, Boyd-John Ramos, John Ramos, Shania Rapoza, Haley Rasse, U’ilani Reis,

Karly Requelman, Daniel Richardson, Maryrose Riddle, Leslie Roberts, Nathan Rodriguez, Caleb Roque, Jayke Sakai, Makai Sako, Kaoru Sakurai, Shampagne Salas, Lucille Saldana, Kenneth Santiago, Paul Santoro, Matthew Sarmiento, Malea Saunders, Kainoa Schubert, Anuhea Segovia, Ella Seipel, Miya Serrao, Richard Sevao, Michael Silva, Kapuaikio’akua Silva, Kiana Simmons, LaurieAnne Smith, Rhonda Smith, Nicole Soares, Rosemarie Stephenson-Johnston, Augie Supnet, Jesse Swanson,

Hikari Tabuchi, Summer Tada, Michael Tan, James Taomia, Michael Tauchert, Summer Tawney, Trevor Taylor, Kiara Thompson, Nancy Thompson, Wilfred Tilton, Jared Tobin, Tiara Tomita, Travis Torngren, Mae-Anne Transfiguracion, Clayton Tremaine, Laura Tsunehiro Kang, Becky Umiamaka, Kien Uyeda, Kaylee Valentino-Fergerstrom,

Philton Velasco, Kawena Villafania, Reymart Villanueva, Zyrus Vincent, Susan Vos, Linh Waddell, Chase Watts, Jean Weaver, Faith West, Willa Wiggins, Tiana Williams, Jasmine Xie, Samuel Yamada, Jon Yamashita, Titania Yangilmau, Carson Yoshioka, Kaili Yuen, Kyoko Yumura and Diego Zamudio Nicolas.