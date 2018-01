UH Hilo College of Arts and Sciences Dean’s List

The following students at the University of Hawai‘i Hilo College of Arts and Sciences are recognized as Dean’s List recipients for the fall 2017 semester:

Shannon E. A. Abarra, Jainine I. K. K. Abraham, Maximilian A. N. Abraham, Jozie M. Acasio, Savannah R. Acfalle, Kendra M. Adams, Kevianna Adams, Kayla M. Adviento, Jaster G. Agcaoili, Princess D. Agtang, Brandon T. Aguiar, Isaac L. K. Ahuna, Charles S. U. Aina III, Pedro V. Alaska, Destanie M. Alayon, Mitchell R. Alves, Lela M. M. Ambrocio, Tricia S. Amuimuia, Kaleigh A. Anderson, Kinsley T. Anderson, Li Ju Anderson, Dwayne K. Anefal, Sheng P. Ang, Nicole K. Antonio, Zion M. Apao, Shaila H. Apele, Ralph P. Aquino Jr., Kathleen M. Aragon, David J. Arakawa,

Sarah M. Araki-Kwee, Danny A. T. Arase, Jennifer A. Archer, Kaitlyn L. Ashida, Tearina G. Asiata, Rebecca Baimbridge, Kayla K. Bajo, Sharlene S. Bala, Jamae V. Balagot, Landon R. K. Ballesteros, Erisa Bamba, Sage J. Barcia, Kaitlin A. Barcoma, Ashley M. Barhite, Rachel M. Barletta, Corey M. Barnes, Reagan S. Barnhart, Ruth L. Bascar-Sellars, Natalie J. Baus, Crystal-lynn K. C. Baysa, Jami M. Beck, Laa Pi G. Bell, Chase D. Benbow, Kealani-Rae M. Bergfeld, Caroline M. Bergstrom, Keyanna M. S. Berkey, Lacy A. Berlin, Kikue K. Bernabe, Jahnu D. Best,

Marjorie A. Betiong, Sydney E. Bidgood, Kateleen Caye S. Bio, Victoria A. Birrenbach, Hedda S. Bjerklund, Leilani K. Blair, Nicole R. Blake, Casey D. Blanchette, Chelsea L. Blaquera, Jemmie H. Boots, Jonathan R. Botticelli, Sierra J. Boulos, James R. Boyd, Jacqueline Bradford, Jennifer C. Bragg, Kendra E. Brekhus, Hailey S. Briseno, Liana M. Brouillette, Jessica L. I. Brown, Harley M. Broyles, Amberly R. Buer, Justin Buresh, Nolan R. Burris, Madeline E. Bush, Jessica T. Butler, Malia Byram, Riley M. Cabarloc, Jerold Alexis V. Cabel, Alexis J. Cabrera,

Marcus R. Calamese, Leischene V. Calingangan, Tyler D. Caliva, Alexis M. Campa, Keala B. Campbell, Amanda R. Canda, Jaderich Canete, Lark Jason M. Canico, Capi E. Capetillo, Toni L. Caravalho, Nicholas R. Carrion, Micah Carter, Cjay J. K. Carvalho, Kyla-Jo T. Carvalho, Lokelani S. Case, Gisele M. Cassarotti Prescott, Jennifer L. Castro, Maria Christine C. Castro, Torylee H. K. Castro, Justice K. Castroverde-Moniz, Allison A. Chai, Jennifer M. Chai, Sarafina E. Chamul, Peter H. Chao, Leila W. S. Chee, Maggie Chen, Annalisa S. Ching, Stephen J. Chiodo,

Amanda E. Chiquita, Adam G. Chong, Bryanne Chun, Annie K. Chung-Pacheco, Tereza Cisarovska, Ciera A. Cline, Ramzen K. Coakley, Ethan R. Cohen, Naree M. Collingwood, Kayla Cook, Ma Christine Vergel Cordero, Lianna A. Cortazar, Marisa L. Cortez, Alysha A. K. Cosier, Seneca D. Cox, Brianna K. Craig, Brenna D. Cranswick, Tifaine N. T. C. Crivello, Trixie Alice Croad, Angela M. M. Cross, Kawelina K. A. Cruz, Kendrick Justin R. Dalmacio, Anela Puanani S. C. Dalton, Brandon K. Dancer, Uilani M. Dasalla, Stephanie N. Dawrs, Tatiana M. De La Cruz, Emily R. De Wulf,

Ersa DeBrum, Kaylee M. Decambra, Annika E. Dechert, Carey N. Demapan, Mikiʻala I. K. Demello-Miller, Billi K. Derleth, Kyra M. Deters, Shaina L. Dingal, Savannah P. Directo, Cassidy J. P. Dixon, Lael M. Dobson, Kanoelani Dodd, Julia H. Doi, Lorelei Marie V. Domingo, Princess Dianne G. Domingo, Kailynn S. Doyle, Keanu C. Y. Dudoit-Isa, Aezyah M. Duncan, Jennifer M. Eastin, Kristina E. L. Ebanez, Bryana-Marie N. Ebbers, Gabriela L. Edwards, Jon G. Ehrenberg, Kenji E. Emerson, Kristel J. P. Emerson, Tony M. Enriquez, Brianna M. Ernst, Dayva S. Escobar,

Duke E. Escobar, Raynell C. P. Espaniola, Karlee K. I. M. Eugenio, Kaitlyn A. J. Evans, Charisma Felipe, Sharrylei Fernandez, Dajahvon L. L. M. Ferreira, David H. K. Finley, Rachel M. Fisher, Lucee M. Fitzgerald, Caralyn E. R. Fitzpatrick, Ariana C. Flores, Stephanie A. Fox, Heidi E. Franz, Martabella Freedman, Dallas P. Freitas, Silmai Uchellaz D. Fritz, Gaynell Fuchs, Misty Fuga, Kaley G. Fujii, Shaylyn C. Fujii, Taylor K. Fukuda, Gunnar R. Fulcomer, Aimee J. Funk, Trent M. Furuta, Emme L. Furuya, Dylan C. Gable, Kai Anthony Gaitley, Christine Joy H. Galdones, Isaiah R. Gali, Nicholas J. Galliani, Charlene Mae Q. Galvez, Gerenel P. Galvez, Jocelyn M. Gamble,

Billie Jean Garcia, Heaven A. Garcia, Reyna I. Garcia Lopez, Vanessa Garduno, Travis S. Garrett, Frank W. Garske III, Madison R. Gates, Grant E. Gatski, Justin K. Gebbie, Jan Genovia, Catherine M. George, John T. Gibbings, Joshua D. Gilbert, Conner R. Glascock, Maya K. Goodoni, Alec C. Goodson, Rosannah R. Gosser, Drew T. Gotshalk, Lila E. Gourd, Marc Daniel P. Grande, Danika Grasso Steele, Raymond K. Greene, Taylor Q. Greenwood, Rihei K. Grothmann, Krissa Mae Guevarra, Chansen L. Haili, Brandon T. Hamamoto, Christopher K. Hanley, Laura E. Hannon, Ryan P. T. Hanoa, Miku H. Hardman, Christina L. Harper, Brooke L. A. Harrington, Bridge I. Hartman, Julia Hébert,

Asia S. J. N. K. A. Helfrich, Jordan K. E. Heltz, Tessa E. Henderson, John G. Herman, Cheyenne N. L. Higa, Corilynn K. Higa, Sarah R. Higgins, Adam T. Hill, Kristie A. Hirai, Taylor M. Hiraki, Skye C. Hoefke, Nicole Maria Hoegberg, Tiana N. K. Honda, Trenton T. Hooper, Kanani E. Hosaka, Yan Ying Huang, ZhiLing Huang, Andreas K. Huebner, Victoria E. Hunter, Mi H. Huynh, Thien H. Huynh, Pomaikai K. Iaea, Alakai K. Iaea-Russell, Andi M. Igawa, Marina E. Ignacio, Runa Ikeno, Alexandria I. Imoto, Yvonne Z. Indalecio, Cassandra M. Ingemi, Gabriela Iniguez-Isaacs, Courtney G. M. Ip, Camry K. Isabel, Kristen K. Ishii, Treysen T. Ishimoto, Brian Ishola, Kyra L. Ito,

Gernel Heather M. Javier, Kiera L. K. Javillonar, Alexis V. Jeanjaquet, Miranda H. Jeffcoat, Austin K. M. Jennings, Lindsay M. Johnson, Kailani R. K. Jones, Kara L. Jorgensen, Iliana L. Jose, Kiilani J. L. Judd, Dayoung Jung, Preslyn M. I. Kaanaana, Hansel K. Kaaumoana, Keila B. K. Kahananui, Tynsl A. T. Kailimai, Kelii I. Kailipaka, Kahoruko Kajiya, Terran G. Kaleiwahea Jr., Haunani K. Kaleohano-Haili, Autumn H. K-aloha, Brooke K. Kamahiai, Walter K. Kan Hai, Ulumauahi Kealiikanakaole, Tejah M. Kelly, Esther N. Kerr, David V. Khrapov,

Chantelle L. Kiessner, Reyn T. Kihara, Brittany A. Kimball, Mekayla A. King, Sean A. Kirkpatrick, Joshua S. Kitagawa, Keely E. D. Kitamura, Alana Q. Kizanis, Yuumi Kobayashi, Kamrie Koi, Shaun R. Kojima, Katherine E. Kolesar, Haruka Kono, Anna Koyama, Steven E. Kroll, Codi K. Kualii, Kealiiahonui A. Kuikahi, Nicole H. Kuratsu, Chambry’e L. Lagapa, Mia S. Lamirand, Angela M. Laureta, Joshua N. Lawcock, George W. Leap, Jesse Leavitt, Laurel E. Ledward, Skyla T. Lee, Shalyn A. Lewis, Stephanie E. Lewis, Bin Li, Shayli D. Lim, Kiarra M. Lincoln,

ADVERTISEMENT

Lee B. Linneman, Ashley M. Linoz, Michelle K. Y. Liu, Sheena M. K. Lopes, Joshua A. Lopez, Danielle G. Lott, Kristi M. Lovell, Rebekah K. Loving, Robert M. Lowrie, Jordan M. Loy, Christina Lundgren, Susanne E. Lyle, Aleta G. Lyman, Jada J. Macairan, Omar Machado, Taylor N. Madrid, Khaelee L. S. Ma-e, Victoria Magana Ledesma, Jewel May M. Malapitan, Bethany E. Maldonado, Wilson Malone, Abby M. Maresh, Jameeka L. Marshall, Micah J. Marshall, Alice M. Martin, Miranda Martin, Shantee M. Martin, Chloe A. Martins-Keliihoomalu, Abcde L. Matias, Kelley K. Matsumoto Jr., Aspen L. Mauch, JoeAnna McDonald, Danielle E. McDowell, Christina K. McIntosh, Raelyssa N. K. Medeiros,

Jeffry D. G. Meier, Melanie Mejia, Luana N. Mendiola-Smith, Georgette R. Mercado, Ana E. Methuselah, William J. Midgley, Hannah Maria Miles, Elizabeth M. Miller, Megan L. Mina, Candice Charmaine L. U. Miner-Ching, Zayin V. Minia, Maria C. Miranda, Jordan E. K. N. Mirels, Chelsea E. Mitsuda, Haruka Miura, James J. Miura, Melissa L. Mizuguchi, Chantel K. Mizuuchi, Melissa K. D. Moats, Sharyse Y. Molina, Cissy V. Monroe, Leah D. Moore, Kimi Morii, Juliann E. Morris, Tailani Morse, Alyssa K. M. Movchan, Natalie R. Murray, Amber A. Nagata, Arissa A. Nakagawa, Tori T. Nakagawa, Kiaria Z. Nakamura, Talan K. R. Nakamura, Blayne J. Nakasone Sakata, Sheena E. J. L. Nakata, Reece K. Naukana-Christensen, Liesl Z. Nayeli, Melissa A. Neal, Christopher G. Nelson, Keith I. M. Nerida,

Christine Nicolas, Richelle Grace G. Nicolas, Maketa C. Nieslanik, Mary Noble, Briana K. Noll, Deanna C. Obenauf, Eloisa V. Obero, Crystal A. O’Brien, Amy Odaira, Ryuta Ogawa, Genoa G. Olivera, Nohea H. Olsen, Jacob W. Orr, Arz Micah R. Ortiz, Chanel E. Oshiro, Kawika R. Osorio, Samuel Ouellette, Ethan K. Overfelt, Jason T. Ozbolt, Alanna R. Pabre, John Darrel Padapat, Lorelei Taylor Y. Padasdao, Ethan N. T. Paguirigan, Shandyn K. Pahia, Van-Jon M. K. Paio, Mariah G. Paiste, Matthew W. Pallett, Joshua Parep, Ciarra-Lynn M. M. Parinas, Tinzin Pasang, Shaelynn K. Pasco, Hannah R. K. Pavao, Ilana D. Pavon, Kalei M. Pea, Bryson N. Pedro, Leomanaolamaikalani F. Peleiholani Blankenfeld, Chyanna P. Phillips, Michelle N. Phillips, Rhealiza G. Pira, Jenna H. Pontes-Borje,

Michelle M. Proue, Theodore A. Pruyne, Gino A. Pullaro, Aliza N. Puni, Skye S. Pyo, Lana R. Queen, Natalie T. Quinajon, Taylor A. Quinories, Tom Clemen Rafanan, Kirsten Marie A. Ragasa, Daynon D. Ramos, Skye C. Rances, Jenna Lee R. Rapoza, Kaydee H. K. Rapozo, Saydi A. Raygor, Delaney E. Reece, Jeff Michael B. Regalario, Samantha L. Reis, James Cameron W. Remengesau, Christina I. Rico, Emily R. Risley, Robert Risley, Anne M. Rivera, Matthew A. Roberts, Matthew E. Robertson, Ciara M. Robinson, Kyra S. Robinson, Tatiana C. Robson, Saysha M. K. Rodero, Alicia C. Rodriguez, Bruno Cesar Rodriguez Marquina, Lucienne M. Roepke, Lindsey M. Rohlf, Ashley C. Romero, Madeline K. Romito, Sheldon T. K. K. Rosa, Megan A. Rose, Nickolas E. K. Rosenberg, Tiana B. K. Ross, Richard C. Ruchty,

Matthew L. Ruiz Jr., Meghin E. Russell, Nina R. Sabahi, Josiane M. Saccu, Melanie A. Sacro, Micheal Angelo Sagun, Kellen T. Sakamoto, Brooke V. Sakuma, Jaimie R. Salas, Ilysia Sharai K. Sana, Jayson P. Sanchez, Maluhiaokekaiʻena Sanchez, Kayela B. Santiago, Shelbi R. Santiago, Ryan Thomas Y. Sasaki, Jacey C. Savage, Ariana H. Savea, Blessing Savusa, Kimberly M. Schmelz, Dehrich A. Schmidt-Chya, Marissa N. Schott, Rachel M. Scott, Jonathan F. K. Segovia, Symone I. Seidewand, Gina M. Selig, Connor A. Seppala, Artem V. Sergeyev, Kauionalani K. Serrao, Michaela A. Setzer, Jane M. Sharrai, Madelyn D. Sheaffer, Clara L. Sheffield, Safia Sheikh, Laura A. Shepherd, Allena C. K. Shimabukuro, Sara A. S. Shimizu, Jaci Shinoda, Keani K. K. Shirai, Lorena Jo Dessa K. Shire, Sabrina Shores,

Ian K. H. Shortridge, Sean M. Simmerman, Lindsay K. Simmons, Heather K. Simon, Xiomara A. Sims, Emma Delia Sinclair, Solomon Singer, Scott Sison, Hazel Faye L. Sivila, Larisa I. Skripchenko, Virginia L. Small, Clara K. Smith, Sophia M. Smith, Tihane R. Smith, Vincent B. Soriano, Keolakawai K. K. Spencer, Alexander J. Spengler, Kalena N. P. H. K. Spinola, Kimberlee J. Staats, Edwin D. Stanberry, Uilani E. K. C. K. Stanley, Maria P. Steadmon, Kyle R. Steckler, Phillip D. Steering, Colby B. Stevens, Deneese M. Stone, Marley C. Strand-Nicolaisen,

Jamie C. Sugai, Kiana K. Suganuma, Dylan I. Sugimoto, Kento Sugimoto, Mirei Sugita, Kylee N. Sullivan, Tahigwa S. Summers, Taliesin E. Sumner, Dustin I. Tacdol, Brianna L. Tackmier, Dallas K. Tada, Royden-Glen D. Tagalicud, Irie Taguchi, Kimiko D. Taguchi, Jace M. Taka, Melia N. Takakusagi, Kassandra M. Talamantez, Chase Y. N. Taniyama, Madeline K. Taomia, Morgan A. Tate, Michael C. Taylor, Travis M. Taylor, Nalaniui S. L. Tector, Chariya K. Terlep-Cabatbat, Heaven I. Tharp, Naneaikealaula V. Thomas, Cecily M. Thornton, Kristofer K. Thuener, Joshua J. Timmons,

Kysha-Jean I. Tmakiung, Kori C. L. Todd, Jodie C. Tokihiro, Mackenzie J. Tokuda, Jeffrey J. Tomas Jr., Kaycie C. Tomei, Shonosuke Tomomatsu, Rachael I. Tomori, Bruce L. Torres Fischer, Kaede Toyokura, Jennifer H. Tran, Thanh M. Tran, Reynell R. Transfiguracion, Hulali K. I. Trask, Taylor W. Traub, Dominick P. E. K. Trevino, Holly S. Trowbridge, Amanda K. Tuttle, Hiroko Ueda, Lavin L. Uehara, Mary-Fem R. Urena, Brenna M. A. Usher, Kyle James P. Uson, Dane K. I. Uy, Uateaitaua A. Vala, Jessica R. Valdez, Brianna C. Valencia, Nicolas M. A. Vanderzyl,

Jessica M. Veo, Molly N. Verseput, Lixie Ann T. Villanueva, Fred C. Visaya Jr., Ashley K. J. Vongsy, Kaipoleimanu K. Wahinepio, Amirah M. Waite, Daniela M. S. Waldbott von Bassenheim, Hannah M. Wallace, Jane M. Walsh, Lucille K. Walsh, HeNaniNoOeKaWahineUioIkePono Wandasan, Christian H. Ward, Sienna L. Wareham, Vanessa A. Watkins, Emily R. Watts, Harmony J. Wayner, Judith S. Weitz, Brittany D. Wells, Kelsea K. Wells, Sebastian W. Wells, Tino J. Wells, Tara A. R. West, Candace B. Wharton, Gina Y. J. Whitney, Zoe A. Whitney, Corinne E. Whittemore, Kaira L. K. Whittington-Ramirez, Kamamaluwaiwai K. Wichimai, Clarke M. Willis, Tazsharae L. R. Willis, Kayla N. Wilson,

Vanessa U. Y. K. Winchester-Sye, Amber D. Wong, Natalie J. Woo, Christopher E. L. Wung, Timothy V. Yakubowski, Kazuma Yamaguchi, Marilyn M. F. Yamamoto, Chisato Yamashita, Jo Shane F. H. H. Yamauchi, Yuto Yamauchi, Jia Hao Yao, Judah K. Yarberry, Kotaro Yogi, Shaniah K. Yogi, Chayna A. Yoshida, Mari A. Yoshida, Tristan K. Yoshida, Breanna N. Young, Sydney Ann F. Young, Adrianna Zablan, Tahiya Zaman, Turfa Zaman, Raquel P. F. Zane, Tabetha M. M. Zapata-Mitz, Jenny Zavala-Lazo, Anna Kajsa Sofia Zenk, Kaimalie R. Zirker, Gregory C. Zukeran, Kaytie M. Zukeran.