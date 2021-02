HPD Outstanding Warrants List: Feb. 12, 2021

As of Friday, Feb. 12, 2021, the following individuals are wanted by the Hawai‘i Police Department because of outstanding warrants:

Keoni Hernandez, 38, Kea‘au

Paul A. Hernandez, 50, Pāhoa

Benjamin Hernandez-Loma, 30, Hilo

Daniel Hernandez-Loma, 26, Papaikou

Richard A. Hernandez-Martinez, 24, Los Angeles, CA

Julissa A. Herrera, 31, Hilo

Christopher A. Herzig, 40, Mountain View

John A. Herzog, Unknown, Sheboygan, WI

Rollin Hetwall, 53, Kailua-Kona

Alan D. Hewson, 58, Seminol, FL

Maria A. Hey, 43, Mountain View

Melvet A. Higa, 27, Hilo

Kori C.M. Higaki, 46, Hilo

Jade A. Higginbotham, 19, Kailua-Kona

Michael J. Higgins, 59, Kea‘au

Roman T. Highman-Nabong, 24, Kailua-Kona

Aaron D. Hill, 38, Spokane, WA

Colton K. Hill, 24, Honomū

Jonathan T. Hill, 28, Kea‘au

Mark A. Hill, 36, Kailua-Kona

Tyrone Hill, 44, Kamuela

Shannon Hillis, 38, Kuritstown

Hans H. Himmelsbach, 29, Hilo

Nicole S. Himphill, 31, Kurtistown

Howard K. Hinds, 30, Hilo

Police ask that anyone who knows the whereabouts of a person on this list call the Police Department’s non-emergency line at 808-935-3311. Tipsters who prefer to remain anonymous may call Crime Stoppers at 808-961-8300 and may be eligible for a reward of up to $1,000.