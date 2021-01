HPD Outstanding Warrants List: Jan. 8, 2021

As of Friday, Jan. 8, 2021 the following individuals are wanted by the Hawai‘i Police Department because of outstanding warrants:

Travis J. Hale, 25, Kurtistown

Kekai H. Haleamau-Martin, 31, Kailua-Kona

Gary J. Hall, 68, Hilo

Ryan T. Hall, 31, Pāhoa

Tracy Ann N. Hall, 43, Hilo

Greogry W. Hallen, 73, Honaunau

Kamalanio Kalapana L. Hall-Peleiholani, 24, Hilo

Keely Hall-Peleiholani, 23, Kea‘au

Kevin J. Hallum, 49, Kea‘au

Monica M. Haltom, 41, Pāhoa

Joseph R. Hamilton, 58, Long Beach, CA

Karen D. Hamilton, 72, Kailua-Kona

Daniel S. Hamilton-Ross, 30, Kailua-Kona

Justin S. Hamrick, 46, Kailua-Kona

Saif A.D.S. Hamtini, 30, Kailua-Kona

Sunghtee Han, 36, Gyeonggi-Do, South Korea

Kalanipo Y. Hanato, 26, Kailua-Kona

Patrick I. Hanato, 49, Pāhoa

Stanley C. Hancock, 69, Mountain View

Vanessa A. Hancock, 32, Alturas, CA

Camille M. Haney, 22, Hilo

Troy C. Haney, 28, Waipahu, HI

DJ Hanres, 19, Pāhoa

Wilfred Hansen, 45, Kailua-Kona

Windy Hansen, 28, Kailua-Kona

Police ask that anyone who knows the whereabouts of a person on this list call the Police Department’s non-emergency line at 808-935-3311. Tipsters who prefer to remain anonymous may call Crime Stoppers at 808-961-8300 and may be eligible for a reward of up to $1,000.