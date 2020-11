Big Island Outstanding Warrants: Nov. 6, 2020

As of Friday, Nov. 6, 2020, the following individuals are wanted by the Hawai‘i Police Department because of outstanding warrants:

Archibald Fujiyama, 39, Kurtistown

Don L. Fujiyama, 60, Kailua, HI

Sione Fukofuka, 54, Kailua-Kona

Jaysha A.K. Fukuhara, 30, Kurtistown

Kekoa Fukunaga-Abraham, 28, Kailua-Kona

Landon K. Fuller, 45, Kea‘au

Shyanne K. Fuller, 47, Hilo

Devon L. Funderburk, 26, Kailua-Kona

Megan N. Furay, 33, Pāhoa

Andres Orlando Furlan De La Vega, 45, Guatemala City

Calvin D. Furtado, 55, Honolulu, HI

Christian E. Futch, 53, Unknown

Ramona Gacayan, 48, Auburn, WA

Nathaniel Gage, Unknown, Ninole

Austin J. Gahan, 35, Kailua, HI

Benjamin T. Gainey, 31, Pāhoa

Kamrin K.C. Galan, 32, Hilo

Michael J. Galan, 47, Kailua-Kona

Jonah L. Galdeira, 36, Honoka‘a

Shiloh Galdeira, 50, Hilo

Leilani S. Galdones, 32, Kurtistown

Janice A. Galerkin, 71, Na‘alehu

Mikaila M. Gali, 21, Mountain View

Andre J. Galic, 38, Kootenay Bay, British Columbia

Dustin N. Galigo, 22, Kea‘au

Police ask that anyone who knows the whereabouts of a person on this list call the Police Department’s non-emergency line at 808-935-3311. Tipsters who prefer to remain anonymous may call Crime Stoppers at 808-961-8300 and may be eligible for a reward of up to $1,000.