HPD Releases Outstanding Warrants for March 27, 2020

As of Friday March 27, 2020 the following individuals are wanted by the Hawai‘i Police Department because of outstanding warrants:

Leedale Baptist, 48, Kailua-Kona

Silvia Barajas, 40, Ocean View

Sergei Baranov, 47, Hilo

Don B. Barbee, 56, Waikoloa

Ashley N. Bare, 37, Kailua-Kona

Bobby K. Baring, Unknown, Hilo

Shaunessy T.K. Barnard-Kalamau, 19, Hilo

Bradlee R. Barnes, 45, Alberta, Canada

Chad B. Barnes, 56, Kailua-Kona

Derrick D. Barnes, 28, Kailua-Kona

Micheal T. Barnes, 64, Kurtistown

Alexandra Barnes-Carrick, 27, Holualoa

Michael Barnett, 33, Kurtistown

Thomas D. Barnett, 38, Kailua-Kona

Kaimi J. Barrera, 19, Kailua-Kona

Matthew Z. Barrett, 45, Pāhoa

Jaymar V. Barrios, 37, Waikoloa

Angela P.B. Barros, 45, Hilo

Frank L. Barrows, 73, Pāhoa

Brian A. Barry, 46, Ocean View

Patrick O. Barry, 30, Pāhoa

Jonathan S. Bartock, 33, Kailua-Kona

Arnold Bartolome, 47, Pāhoa

Trevor R. Barton, 37, Hilo

Richard O. Bascar, 30, Wailuku, HI

Police ask that anyone who knows the whereabouts of a person on this list call the Police Department’s non-emergency line at 935-3311. Tipsters who prefer to remain anonymous may call Crime Stoppers at 808-961-8300 and may be eligible for a reward of up to $1,000.