HPD Outstanding Warrants List: Feb. 28, 2020

As of Feb. 28, the following individuals are wanted by the Hawaii Police Department because of outstanding warrants:

Jesse C. Ansorge, 33, Hilo

Davin Antonio, 47, Pāhoa

Benancio Antoque, 35, Kea‘au

Bernard K. Antoque, 38, Kailua-Kona

Franphin Anwin, 24, Hilo

Travis K. Anzai, 23, Hilo

Sean I. Aoki, 23, Kailua-Kona

Leslie Apoliona, 59, Kailua-Kona

Francisco D. Aponte, 31, Kailua-Kona

John A. Appleby, 39, Ocean View

Amber Aquino, 35, Kailua-Kona

Joseph U. Aquino, 26, Pāhoa

Eltha Araujo, Unknown, Pāhoa

Joshua J. Araujo-Rosa, 41, Henderson, NV

Russell E. Archibald, 75, Honaunau

Matthew Arellano, 25, Hilo

John N. Argos, 61, Mesa, AZ

Glenn S. Arii, 64, Ocean View

Harvey Arima, 73, Kurtistown

Lewis Armey, 59, Honoka‘a

Brienne A. Armitage, 34, Kapa‘a, HI

Joseph W. Armour, 39, Kea‘au

Jana K. Armstrong, 35, Anchorage, AK

Jerry P. Arnold, 61, Pāhoa

Manuel Arruda, 24, Pāhoa

Police ask that anyone who knows the whereabouts of a person on this list call the Police Department’s non-emergency line at 808-935-3311. Tipsters who prefer to remain anonymous may call Crime Stoppers at 961-8300 and may be eligible for a reward of up to $1,000.