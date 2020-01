Outstanding Warrants List on Big Island

As of Jan. 10, 2020 the following individuals are wanted by the Hawai‘i Police Department because of outstanding warrants:

Shawn C. Zimmerman, 28, Waikoloa

Wallace G. Zimmerman, 31, Pāhoa

Nufar Zoareth, 32, Kailua-Kona

Philip Zweber, 33, Keauhou

Tiffany A. Zygutis, 47, Hilo

Perry K.K.B. Aana, 45, Hilo

Karlin K.P.K.P. Abella-Kelsom, 32, Hilo

Austin F.L. Abiley, 26, Kea‘au

Patrick Abiley, 58, Pāhoa

Paul Abiley, 57, Pāhoa

Paul M. Abiley, 29, Kailua-Kona

Renmi Abner, 36, Waikoloa

Aaron P. Abraham, 28, Kailua-Kona

Alexander Abraham, 23, Kailua-Kona

John J. Abraham, 30, Kamuela

Nico Abraham, 28, Kailua-Kona

Dasan K. Abran, 47, Hilo

Danford Abrojena, 51, Kealakekua

Kalani H.K. Acasio, 31 Kailua-Kona

Arne Achtner, 53, Bellevue, WA

Gage W. Achtner, Unknown, Arvada, CO

Erin K. Ackerman, 47, Kailua-Kona

Julian Ackroyd, 30, Hilo

Malcolm J. Acol, 53, Kailua-Kona

Donnie L. Acosta, 44, Kailua-Kona

Police ask that anyone who knows the whereabouts of a person on this list call the Police Department’s non-emergency line at 808-935-3311. Tipsters who prefer to remain anonymous may call Crime Stoppers at 808-961-8300 and may be eligible for a reward of up to $1,000.