No Tsunami Threat to Hawai‘i From 6.6-M Chile Quake

No Tsunami Threat to Hawai‘i From 6.6-M Chile QuakeSeptember 29, 2019, 7:06 AM HST (Updated September 29, 2019, 7:06 AM)
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6:05 AM HST, SUNDAY, SEPT. 29, 2019: NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS
ORIGIN TIME: 5:58 AM HST, SEPT. 29, 2019
COORDINATES: 35.5°S, 73.1°W
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LOCATION: OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE
MAGNITUDE: 6.6 MOMENT
EVALUATION
BASED ON ALL AVAILABLE DATA, A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAI‘I. REPEAT. A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAI‘I.