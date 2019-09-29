No Tsunami Threat to Hawai‘i From 6.6-M Chile Quake

By Big Island Now
September 29, 2019, 7:06 AM HST (Updated September 29, 2019, 7:06 AM)
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6:05 AM HST, SUNDAY, SEPT. 29, 2019: NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI

AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS

ORIGIN TIME: 5:58 AM HST, SEPT. 29, 2019

COORDINATES: 35.5°S, 73.1°W

SPONSORED VIDEO

LOCATION: OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE

MAGNITUDE: 6.6 MOMENT

EVALUATION

BASED ON ALL AVAILABLE DATA, A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAI‘I. REPEAT. A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAI‘I.

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