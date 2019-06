Hawai‘i Community College Releases Deans List for Spring 2019

Hawai‘i Community College in Hilo has released the names of students who have achieved Dean’s List honors for the Spring 2019 semester.

The Dean’s List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester.

The following 246 students have attained this distinction:

Mike Kelvin Agustin, Viliami Ahonima, Leah Akoni, Rachael Anderson, Alden Anger, Aldine Arce, Madelynne Auwae, Samuel Avallone, Janslae Badua. Kellsie Ballesteros. Pomaikai Bartolome, David Bennett, Stephan Blizzard, Jason Bonachita, Haven Boss, Aaron Brown, Kenneth Bugado, Ethan Buyuan, Corey Buza, Isaac Cabarloc, Stacia Jillianne Cacatian, Saysha Cadabona, Bencrosle Camero, Tzion Carland, Jennifer Marie Carter, Elisalyn Carvalho, Isaac Carvalho, Dustin Chin, Kealohaonalani Ching, Melanie Chong, Vichadach Chotikawan, Wyatt Chourre, Vanessa Cianci, Devynie Coloma, Timothy Cordero, Grant Correa, William Crawford, Dylan Cunningham, Savannah Dallas, Oreokel Daniel, Jabin Dasalla, Dylan De Koning,

Tyler Deal, Daniel James Decambra Fuentes, Jennifer Drio, Rayann Connie Ebreo, Thomas Elarco, Celest Eugenio, Halia Evans-Bautista, Geneva Ferro, Matteo Fiocchi, Brandon Fisher, Ryan Foster, Lily Frazier, Kirk Fuchigami, Avery Fujie, Christian Gacula, Isaiah Gacusana, Philip Gagorik, Diana Mae Galacgac, Marvin Jay-R Galamay, Joshua Gearheart, Savanna Geiger, Noah Giltner, Kaloli’i Glory, Kuokoa Glory, Benjamin Goff, Rae Ann Gonzalez, Shaun Gonzalez, Kayla Gray, Kayla Aliyah Haalilio, Kody Haleamau Rubio, Klein Hao, Keilah Harrison, Elyse Hasegawa, Ashley Hauanio, Rhyan Hayashida, Boyd Hayselden, Michael Hensley, Brendyn Hitt, Garyn Hoota, Skyler Hudson, Lexis Hunter-Brown, Tonya Hursh, Wally Iwasaki, Daniel Izumo, Joshaviah Johnston, Judyann Juario, Wylie Julian-De Coito, Jovi Kaneshiro, Akiho Kano, Jaslynne Kanoeau, Pryde Karratti, Suzanne Kaulia, Kamaloni Kauvaka, Anna-Marie Kekaualua, Ryanne Kelso, John Kesel, Michael Kirby, Brent Kirk, Kaipoi Kuamoo, Blossom Kuanoni, Christine Kurohara, Josef La Bolle, Cole Labrie, Kaitlyn Lacombe, Larrianne Daine Lagpacan, Adam Laning, Avori Lara, Porsche Leopoldino, Tristan Levin, Logan Leyson-Camacho, Richard Lindsey, Santana Lopes, Dartanian Lorenzo, Rachel Lorenzo, Christopher Lubke,

Nowel Lucas, Keoni Machado, Kaleimomiokealoha Mahi, Bryanna Makaiwi, Maria Jessica Malicdem, Isaiah Manuel, Gregorio Martines-Dasalla, Ayaka Masuda, Carolyn Mathieson, Lusia Matila, James Matsumoto, Roy McGrath, Brandon Meijer, Samuel Meixell, Styrus Mercado-Silva, Jesse Meyer, Yvonne Mark Miguel, Jerald Miguel, Sara Miki, Elora Miles, Amber Miller, Krizzha Kaye Mina, Cody Moe, Dylan Moorhead, Joshua Morris, Annabelle Mufalli, Sasi Munmai, Amber Nagao, Jesse Nagatori, Malia Nagi, Lawrence Nahalea, Shane John Namnama, Gabriel Navalta, Kit Neikirk, Brycen Niimoto, Jordan Niro, Troy Oden, Robert Ogata, Mizuki Onitake, Donovan Ozeki-Haraguchi, Lawrence Padasdao, Kauimakalani Pakani-Tsukiyama, Nemuel Aser Palilio, Isabella Panem, Justin Pang,

Sean Parks, Hunter Parks, Caitlin Peil, Jasmine Pepper, Eileen Peters, Allegra Petras, Christian Phillips, Jonah Poaha-Pali, Kaipo Pua, Rodrick Puakea, Ryan Ragual, Boyd-John Ramos, Shania Rapoza, U’ilani Reis, Karly Requelman, Daniel Richardson, Rayna Robinson, Maria Robledo-Magana, Israel Rodriguez-Herring, Caleb Roque, Dionne Rose, Cecelia Rudo, Leishlyn Sadang, Jayke Sakai, Kaoru Sakurai, Lucille Saldana, Justin Santiago Gregory Santiago, Kenneth Santiago, Paul Santoro, Elisabeth Saras, Matthew Sarmiento, Malea Saunders, Kainoa Schubert, Brooke Schutte, Richard Sevao, Sharon Shamblin, Kiley Shook-Rogers, Michael Silva, Kapuaikio’akua Silva, Kiana Simmons, LaurieAnne Smith, Rhonda Smith, Nicole Soares, Cheyne-Christian Stamsos, Rikki Suder, Augie Supnet, Marimar Tabios, May Ann Tadeo, Shereen Hannah Tagarino, Jacy Takaya Furuto, Madito Tamayo,

Jamiana Tan, Summer Tawney, Trevor Taylor, Shaelyn Thomas-Carvalho, Nancy Thompson, Wilfred Tilton, Alison Tobias, Jericho Tobin, Tiara Tomita, Scott Tracy, Clayton Tremaine, John Tuakalau, Tyler Tane Uehara, Becky Umiamaka, Paul Valles, Travis Van Zandt, Philton Velasco, Kawena Villafania, Zyrus Vincent, Marvin Vinoya, Linh Waddell, Chase Watts, Jean Weaver, Keoni Webster, Kanalu Wilkins-Kepaa, Jeffrey Wood, Jasmine Xie, Samuel Yamada, Titania Yangilmau, Yuka Yasui, Kaili Yuen, Kyoko Yumura