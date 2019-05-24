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No Tsunami Threat From 3.1-M Maui Quake

By Big Island Now
May 24, 2019, 6:48 AM HST (Updated May 24, 2019, 6:48 AM)
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3:46 AM HST FRIDAY, MAY 24, 2019: NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI

TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1

AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS

SPONSORED VIDEO

ORIGIN TIME – 0316 AM HST 24 MAY 2019
COORDINATES – 21.2 NORTH 156.6 WEST
LOCATION – NORTH OF THE ISLAND OF MAUI
MAGNITUDE – 3.1

NO TSUNAMI IS EXPECTED.

THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESSADDITIONAL DATA ARE RECEIVED.

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