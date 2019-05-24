No Tsunami Threat From 3.1-M Maui Quake

No Tsunami Threat From 3.1-M Maui QuakeMay 24, 2019, 6:48 AM HST (Updated May 24, 2019, 6:48 AM)
3:46 AM HST FRIDAY, MAY 24, 2019: NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS
SPONSORED VIDEO
ORIGIN TIME – 0316 AM HST 24 MAY 2019
COORDINATES – 21.2 NORTH 156.6 WEST
LOCATION – NORTH OF THE ISLAND OF MAUI
MAGNITUDE – 3.1
NO TSUNAMI IS EXPECTED.
THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESSADDITIONAL DATA ARE RECEIVED.