UH Hilo Announces College of Natural & Health Sciences Dean’s List

The University of Hawaiʻi at Hilo College of Natural and Health Sciences announces its Dean’s List recipients for Spring 2019:

Alina Abramovich, Joie Keala Agard, Reygan Tico Agcaoili, Keinan Bronson Agonias, Cherry Ann Ahoi Aki, Rebecca Ka’ohulehuaakalaninuiakea Alameida, Ashton Czar Altares, Jack Alan Andersen, Bethany Champagne Anderson, Kaleigh Ann Anderson, Li Ju Anderson, Malia Frances Andrade Stout, Shaylyn Chieko Arakaki, Richard D Atiz Jr, Ashlynn Faye Atwood, Jon Brandon Baca, Manuela Fiorenza Badii, Rebecca Baimbridge, Chad Mendoza Banda, Melissa Estefania Barrios,

Emily Kristine Belt, Erin Lurita Berg, Alexis Hannah Berlin, Maya Sunshine Pacheco Bernardo, Glaiza Ferrer Biason, Michelle Marie Biete, Kateleen Caye Santiago Bio, Leilani Kapua Blair, Casey David Blanchette, Jonathan Robert Botticelli, Jennifer Christine Bragg, Kendra Elynn Brekhus, Hailey Serena Briseno, Liana Marie Brouillette, Warren Buenavista, Amberly Rachel Buer, Krisha Nobelle Bugajski-Sharp, Rod Neil Aglibut Burbano, Maren J Carlson, Lokelani Shyann Case, Alan Minsuk Cha, Peter Holden Chao, Jonathan Glenn Chapman, Bennet William Chergosky,

Autumn Tehani Uakoko Chong, Piper Taylor Mateo Collado, Kasumi Brydie Collins, Brianna Kimberley Craig, Zachary K Cuison, Sandra Maria Dafincescu, Anthony Rey S. Daligcon, Crystal Jade Dasalla, Saffron P Datta, Jorge Xavier De Leon Tye, Emily Rae De Wulf, Michelle Britney Delarosa, Amy Fujie DeSa, Michael L Devaney, George Stanley Donev, Mason Kaleikaumaka Drapesa-Morse, Allison Marie Dries-Padilla, Amy Linn Durham, Jennifer Marie Eastin, Kristina Estelita Leimana Ebanez, Jon Gabriel Ehrenberg, Kenji Evan Emerson, Kristel June-Padasdao Emerson,

SPONSORED VIDEO

Elise Claire Erickson, Duke Emil Escobar, Sheilla Mae Balila Felipe, Lucee M Fitzgerald, Kirstie Anne Tsuyako SeuLing Flores-Oishi, Kelsey Dawn Foreman-Bunting, Melanie Faith Franze, Dallas Preston Freitas, Morgan Alexander Friend, Kaley Grace Fujii, Emme Lee Furuya, Ammina-Josie Makalapua Palaganas Galdones, Charlene Mae Quezon Galvez, Gerenel Pilapil Galvez, Nainoa Tadashi Gaspar-Takahashi, Lily Kukuiliilii Prani Gavagan, Neilsen Orpilla Gazo, Maxwell Jake Geiger, Jemma Moani Godbout, Katie Kiyome Goldstein, Madison Nicole Gordanier,

Drew Thomas Gotshalk, Marc Daniel Policarpio Grande, Carson Phillips Green, Chansen Lee Haili, Corbin Jon Haley, Whitney Anne Hamilton, Christopher Kalani Hanley, Mikaela Melelani Hanson, Rondy Hardison, Jordan Kekoa Esprecion Heltz, Jazmin Natalie Helzer, Paige Elizabeth Herrin, Rebecca Leigh Hewetson, Alicia Nelda Halkett Hicks, Arisa Nicole Sachiko Hirai, Alaysha Kuuleilanimapumaikealoha Hook, Mi Hoai Huynh, Joshua William Ignacio, Kawehi Kaula Iopa-Baring, Courtney Gai-Ming Ip, Finnigan Jack Israel, Miranda Jacobsen, Laura Ann Jambura, Olivia Maya Jarvis, Kaela R Jelsma, Kahele Anna-Rose Joaquin, Malina Ann Alohalani Delima Johnson,

Crismel Duldulao Juan, Preslyn Melanie Igarta Kaanaana, Brinell Kaleikini, Tyren Kenkichi Kaneshige, Darienne Marie Kaiaokulaniakea Kealoha, Teva Kuumakanamaikalani Randolph Kealoha Meyer, Joey Alyssa Keegan, Taimane Ku’umomimakamae Kekauoha-Chartrand, Sara Ann Keller, Hadley Elizabeth Kerr, Natalia Keale Kim, Piper Leigh Kline, Caleb Kainalu Kow, Samuelle Andee Kredl, Michelle Elizabeth Kuehn, John Takao Kuroda, Chambry’e Lindsey Lagapa, Emma Lancaster, Annie Makaye Larson, Angela Mica Laureta, Jesse Leavitt, Heather Nalani Lee,

ADVERTISEMENT

Wendy J Lehano, Jeremy Stanton Levey, Stephanie E’laura Lewis, Nathaniel Dior R. Liwanag, Mary Lynn De Guzman Llaguno, Kalawela Keahiokahaku Lo, Preston Adam Keki O Na Lani E Pili Aloha Long, Avila Marie Loomis, Christian Alba Lopez, Monique Joy Domingcil Lorenzo, Rebekah K Loving, Sarah Kahiau Loving, Nevan Tibor Lowe, Raycen James Lum, Teagan Maher, Micah J. Marshall, Alice Mary Martin, Irvin Guirit Martin, Jennifer Aleysa Satoki Martin, Darien Lee Matlock, Chanel Mattheus, Alexis Ella Ramos Matundan, Amy Kanna McBride, Adam McGhee,

Roxie Kaehukaimaikalani Medeiros, Shaylie Kay Miller, Connor Arthur Mochi, Selena Joy Hiileilani Morita, Michael Ryan Morrissey, Shane Jay Murphy, Talan Kahaka’ioikamalie Rei Nakamura, Taishi Nammoto, Kenneth Kahiau Niheu, Chloe Y.K. Nishioka, Skyler Shinji Nishiyama, Hayley Marie Nitz, Briana Kae Noll, Michael Bautista Nozares, Sydney Amara O’Neal, Daijiro Shawn Oshitari, Macie Ann Otenbriet, Jaisele Ann Paguirigan, Jerome Romualdo Paguirigan, Britney Haumealani Patao, Christina Marie Penney, Kary Perez, Skye S Pyo, Kirsten Marie Acosta Ragasa, Yueming Rang, Victoria Akemi Xinh Rapoza, Kaydee Haunani Kikumi Rapozo, James Patrick Reagan,

James Cameron Warren Remengesau, Emmalani Isabella Reynolds, Emily Rose Risley, Morinda Rose Rivera-Hoelzle, Kyra Shea Robinson, Saysha Marie Kauluwehiona’pua Rodero, Lindsey Marie Rohlf, Madeline Kathleen Romito, Christopher Jay Roof, Sheldon Takeshi Keoni-Kawikaonalani Rosa, Nickolas Erik Kapono Rosenberg, Samuel Christopher Rowan, Mitchell I Rudisel, Alexandra Tatyana Runyan, Carly Sharon Ryder, Peter Christian Rygh, Hera Hoku Salmeron, Isabelle Jane Pilapil Salvador, Ilysia Sharai K Sana, Grant Ernest Sanderson, Selvin Daniell Sandoval, Tristan H Sarda, Vanessa Ayame Sasada, Ariana Honeanamakanani Savea, Kayla Schlechtinger,

Kimberly Mei Schmelz, Laura Anne Shepherd, Kandi L. Shimabukuro, Lorena Jo Dessa Ko’ani’ani Shire, Sabrina Shores, Kananimauloa Tahmaraj Silva, Timon Salimbag Skinner, Jasmine T Smeraglia, Clara Kathleen Smith, Nicole Ying Smith, Evelin Solyomvari, Maria Pauline Steadmon, Keilani Cecilia Steele, Megan Aleah Stone, Daecee Ann Tamiko Subia, Madison Tamiko Suko, Marika Svobodova, Dallas K Tada, Yaeko Tagami, Jace Makua Taka, Tara Marie Rebuenog Takafuji, Melia Nicole Takakusagi, Jolyn Kapualani Hatsumi Takeya-Whitney, Trayden Masao Tamiya,

Chase Yutaka Napahi Taniyama, Lexie Ilihia Taylor, Temau Jesse Teikitekahioho-Wolff, Reed Lucas Test, Heaven Ivette Tharp, Cecily M Thornton, Jodie Chiemi Tokihiro, GellieAnn Tolentino, Niki Rae Concepcion Torres, Emily Kay Travis, Blaine Toshio Tsubota, Kaelyn Kanae Uchida, Maria-Rovella V Umayas, Kyle James Paine Uson, Arash Fakhr Vahidi, Anouk Elizabeth van Hoek, Nicolas Michael Allen Vanderzyl, Aaron Jordan Viluan, Amirah Masriani Waite, Quinn Kelly Wallace, Jane Margaret Walsh, Chloe Yuriko Waters, Vanessa Ambayec Watkins, Misa Levi Webber, Brittany D Wells,

Tino Jackson Wells, William Charles Wenrich, Dylan Enrique Wentz, Joscelyn Paige Wettstein, Clara Reigel Whetstone, Rebekka Ingrid Williams, Madelyn Rose Wofford, Jade Wong, Megan Tiffany Woolsey, Leah Grace Wyzykowski, Casey Nobutori Yamauchi, Stacey K Yanagihara, Jia Hao Yao, Sydnee Leigh Yokota, Ivana Jeesoo Yoon, Lino Yoshikawa, Kailee Yoshimura, Brende Masako Anne Yoshizumi, Ali Aaron Gong-Yu Yu, Natalia Elaine Zelaya and Chelsie Lynn Ziegler.

The Dean’s List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester.