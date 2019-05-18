UPDATE: No Tsunami Threat to Hawai‘i From 6.2-M Loyalty Islands Quake

UPDATE: No Tsunami Threat to Hawai‘i From 6.2-M Loyalty Islands QuakeMay 18, 2019, 3:36 PM HST (Updated May 18, 2019, 3:54 PM)
UPDATE: 3:51 PM HST, SATURDAY, MAY 18, 2019: USGS
|Magnitude
|6.2
|Date-Time
|Location
|21.676S 169.769E
|Depth
|10 km
|Distances
TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
3:30 PM HST, SATURDAY, MAY 18
AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS
ORIGIN TIME – 0323 PM HST 18 MAY 2019
COORDINATES – 21.7 SOUTH 169.6 EAST
LOCATION – SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
MAGNITUDE – 6.8 MOMENT
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BASED ON ALL AVAILABLE DATA A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAI‘I.
THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS ADDITIONAL DATA ARE RECEIVED.