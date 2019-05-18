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UPDATE: No Tsunami Threat to Hawai‘i From 6.2-M Loyalty Islands Quake

By Big Island Now
May 18, 2019, 3:36 PM HST (Updated May 18, 2019, 3:54 PM)
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UPDATE: 3:51 PM HST, SATURDAY, MAY 18, 2019: USGS

Magnitude6.2
Date-Time
  • 19 May 2019 01:23:28 UTC
  • 19 May 2019 12:23:28 near epicenter
  • 18 May 2019 14:23:28 standard time in your timezone
Location21.676S 169.769E
Depth10 km
Distances
  • 196.0 km (121.5 mi) E of Tadine, New Caledonia
  • 241.7 km (149.9 mi) SSE of Isangel, Vanuatu
  • 273.1 km (169.3 mi) ESE of W�, New Caledonia
  • 337.1 km (209.0 mi) ENE of Mont-Dore, New Caledonia
  • 346.3 km (214.7 mi) E of Dumb�a, New Caledonia

TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
3:30 PM HST, SATURDAY, MAY 18

AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS

ORIGIN TIME – 0323 PM HST 18 MAY 2019
COORDINATES – 21.7 SOUTH 169.6 EAST
LOCATION – SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
MAGNITUDE – 6.8 MOMENT

SPONSORED VIDEO

BASED ON ALL AVAILABLE DATA A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAI‘I.

THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS ADDITIONAL DATA ARE RECEIVED.

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