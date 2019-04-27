No Tsunami Expected From 4.1-M Kīlauea SW Rift Quake

No Tsunami Expected From 4.1-M Kīlauea SW Rift QuakeApril 27, 2019, 5:36 PM HST (Updated April 27, 2019, 5:59 PM)
528 PM HST SAT APR 27 2019: NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS
ORIGIN TIME – 0526 PM HST 27 APR 2019
COORDINATES – 19.3 NORTH 155.4 WEST
LOCATION – IN THE SOUTHWEST RIFT ZONE OF KILAUEA VOLCANO
MAGNITUDE – 4.1
NO TSUNAMI IS EXPECTED. HOWEVER, SOME AREAS MAY HAVE EXPERIENCED SHAKING.
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A 3.9 magnitude quake occurred seconds earlier 14km NE of Pahala.
THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS ADDITIONAL DATA ARE RECEIVED.