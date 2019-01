College of Hawaiian Language Announces Dean’s List

The University of Hawaiʻi at Hilo Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikolani College of Hawaiian Language announces its Dean’s List for the Fall 2018 semester:

Jainine Abraham, Destanie Alayon, Helena Bakutis-Kekaula, Amy Brown, Kylee-Lynn Bush, Jasmine Casey, Autumn Chong, Maria dePillis-Shintaku, Angelica Durante, Sheadon Freitas, Alexandra Gentsch, Ezra Grace, Sara Graves, David Griffith, Alakai Iaea-Russell, Julia Jaitt, Stella Javier, Ku’uhiapo Jeong, Kiana Kamala, Brexson Kamano, Alana Kanahele, Mary Kealaiki, Kacie Kunioka-Volz, Joseph Lindsey, Sheena Lopes, Lauren Mizuba, Melyssa Moderow, Mizuho Nagaoka, Khevani Noclain-Spencer-Nobriga, Alana Paiva, Moananuimaikalani Peleiholani-Blankenfeld, Jenna Pontes-Borje, Leimana Puu, Julio Saenz, Rikako Sakai, Kaulamealani Serrao, Keolakawai Spencer, Lance Tanaka, Emma Tanigawa, Temau Teikitekahioho-Wolff, Bruce Torres Fischer.

ADVERTISEMENT

The Dean’s List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester.