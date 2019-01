UHH College of Natural & Health Sciences Releases Dean’s List

The University of Hawaiʻi at Hilo College of Natural and Health Sciences has released its Dean’s List recipients for Fall 2018:

Alina Abramovich, Taylor Madison Acheson, Julian Russell Ackroyd, Joie Keala Agard, Reygan Tico Agcaoili, Keinan Bronson Agonias, Haneen Khaled Ahmad, Angelight Badongen Alan, Ashton Czar Altares, Jack Alan Andersen, Li Ju Anderson, Tayreen Apong, Shaun Marie Kuulei Aquino, Matthew Alan Asta, Richard D Atiz, Taniah Jacqueline Ayap, Manuela Fiorenza Badii, Nathan Patrick Bailey, Rebecca Baimbridge,

Jamae Valdez Balagot, Emily Kristine Belt, Erin Lurita Berg, Alexis Hannah Berlin, Glaiza Ferrer Biason, Michelle Marie Biete, Kateleen Caye Santiago Bio, Chelsea Lynne Blaquera, Hannah Lynn Blue, Jonathan Robert Botticelli, James Robert Boyd, Kendra Elynn Brekhus, Sarah Elaine Munja Brinkman, Hailey Serena Briseno, Liana Marie Brouillette, Warren Buenavista, Amberly Rachel Buer, Krisha Nobelle Bugajski-Sharp, Rod Neil Aglibut Burbano, Jessica Brandi Miranda Burns, Riley Megumi Cabarloc,

Marcus Raymond Calamese, Cojai James Mercado Castro, Alan Minsuk Cha, Angelina Lia Chang Otani, Peter Holden Chao, Brandee Anne Auli’i Chinen, Autumn Tehani Uakoko Chong, Guthrie Eck Cissell, Piper Taylor Mateo Collado, Kasumi Brydie Collins, Gabriel Aldo Contreras, Shayce Vincent Ka Na’i Cordero, Brianna Kimberley Craig, Jasmin Leilani Curiel, Anthony Rey S. Daligcon, Crystal Jade Dasalla, Saffron P Datta,

Anna Grace Davis, Jorge Xavier De Leon Tye, Emily Rae De Wulf, Nicholas Alexander Van Del Moral, Carey Nishizuka Demapan, Michael L Devaney, Jocelyn Diaz, Kahena Kae’oli’i Josiah Lee Domen, George Stanley Donev, Jed Maynard Paet Doronio, Allison Marie Dries-Padilla, Shayani-Lee Keonaokelani Dudoit-Gamit, Alexis Chenoa Duffy, Jennifer Marie Eastin, Angelbert Galiza Eder, Jon Gabriel Ehrenberg, Kenji Evan Emerson,

Elise Claire Erickson, Duke Emil Escobar, Kelsie S K Espiritu-Tanabe, Gabriella Danae Esquibell, Jordanne Hannah Feldman, Sofia Belen Ferreira Colman, Alison Cecilia Filozof, Kyla Yukimi Fox, Melanie Faith Franze, Dallas Preston Freitas, Kaley Grace Fujii, Ammina-Josie Makalapua Palaganas Galdones, Nicholas James Galliani, Gerenel Pilapil Galvez, Everette Ganir, Nainoa Tadashi Gaspar-Takahashi, Lily Kukuiliilii Prani Gavagan,

Neilsen Orpilla Gazo, Maxwell Jake Geiger, Zachary James Gillespie, Katie Kiyome Goldstein, Madison Nicole Gordanier, Beverly Ann Ramirez Gorospe, Drew Thomas Gotshalk, Mina Louella Grant, Corbin Jon Haley, Taylor Alexandrea Hamilton, Christopher Kalani Hanley, Mikaela Melelani Hanson, Jordan Kekoa Esprecion Heltz, Jazmin Natalie Helzer, Heather Mae Henning, Paige Elizabeth Herrin, Rebecca Leigh Hewetson,

Tate Michael Hillmann, Meghan Jennifer Paulina Holowath, Jastine T Honea, Sandra YeeLing Huang, Kimberly Jean Hutchinson, Mi Hoai Huynh, Joshua William Ignacio, Courtney Gai-Ming Ip, Finnigan Jack Israel, Helena Victoria Janulis, Olivia Maya Jarvis, Gernel Heather Madamba Javier, Kiera Leonette Kahoopomaikai Javillonar, Kaela R Jelsma, Taylor Kaleihooheno Sanae Jennings, Kahele Anna-Rose Joaquin,

Crismel Duldulao Juan, Preslyn Melanie Igarta Kaanaana, Ihilani Kawaipunahele O’omoka’a Ihi Kamau, Naone Kanekonapiliahi’ola Kanakanui, Mandi Kehaulani Kawaha-Amar, Teva Kuumakanamaikalani Randolph Kealoha Meyer, Joey Alyssa Keegan, Sara Ann Keller, Mahiehielehuawehialohaonalani Sydni Kia, Chantelle Luise Kiessner, Sean Allan Kirkpatrick, Piper Leigh Kline, Haruka Kono, Caleb Kainalu Kow, Michelle Elizabeth Kuehn, Kayla Kanoelani Kunihisa, John Takao Kuroda, Landon Walter Kuroda,

Dorian-Gray Kekamakoa Lacno, Krissel Anne Lagua, Mia Skye Lamirand, Jesse Leavitt, Heather Nalani Lee, Stephanie E’laura Lewis, Ryan Hong Liu, Kalawela Keahiokahaku Lo, Avila Marie Loomis, Christian Alba Lopez, Rebekah K Loving, Sarah Kahiau Loving, Nevan Tibor Lowe, Teagan Maher, Jorge Luis Malagon Romero, Brookelynn Kananionalani Mandaloniz, Micah J. Marshall, Alice Mary Martin, Jennifer Aleysa Satoki Martin,

Darien Lee Matlock, Chanel Mattheus, Alexis Ella Ramos Matundan, Dallas K McCarroll, Maya Kuluwaimakaokalani McGarry, Adam McGhee, Roxie Kaehukaimaikalani Medeiros, Matthew Eugene Merritt, Kyle Daniel Mills, Savannah Rose Mitchell, So Miyazawa, Cissy Victoria Monroe, Selena Joy Hiileilani Morita, Alyssa Keala Masae Movchan, Kelsea Laine Muir, Shane Jay Murphy, Shanxi Keaonani Nakaahiki,

Talan Kahaka’ioikamalie Rei Nakamura, Catherine Jean Neal, Dylan Ryan Nicholson, Kenneth Kahiau Niheu, Skyler Shinji Nishiyama, Hayley Marie Nitz, Briana Kae Noll, Michael Bautista Nozares, Tori Lynn Nye, Eloisa Viernes Obero, Ryuta Ogawa, Erik Arne Oien, Markie Mieko Okamoto, Noelle Marie Oscarson, Daijiro Shawn Oshitari, Katelin Riingen Paderan, Jaisele Ann Paguirigan, Kary Perez, Kaylyn June Cassidy Perry,

Debra Nicole Potter, Skye S Pyo, Paul Jeremy Ramones, Alina Marie Ramos, Yueming Rang, Victoria Akemi Xinh Rapoza, Kaydee Haunani Kikumi Rapozo, Jeff Michael Bayani Regalario, Nicole Ramos Regpala, James Cameron Warren Remengesau, Emmalani Isabella Reynolds, Emily Rose Risley, Ciara Marie Robinson, Saysha Marie Kauluwehiona’pua Rodero, Lindsey Marie Rohlf, Ashley Cozette Romero, Sheldon Takeshi Keoni-Kawikaonalani Rosa, Mitchell I Rudisel, Kristine May Barbaquino Ruiz,

Alexandra Tatyana Runyan, Carly Sharon Ryder, Peter Christian Rygh, Jaimie Renee Salas, Hera Hoku Salmeron, Isabelle Jane Pilapil Salvador, Grant Ernest Sanderson, Selvin Daniell Sandoval, Ryan Thomas Yoshimi Sasaki, Jacey Catherine Savage, Franccesca Scheckel, Kimberly Mei Schmelz, Gina Morgan Selig, Madeleine Shackleford, Laura Anne Shepherd, Sara Ann Sedako Shimizu, Kathleen R Shon, Sabrina Shores, Kananimauloa Tahmaraj Silva, Timon Salimbag Skinner, Clara Kathleen Smith,

Alexander James Spengler, Maria Pauline Steadmon, Kyle Robert Steckler, Keilani Cecilia Steele, Megan Aleah Stone, Daecee Ann Tamiko Subia, Dylan I Sugimoto, Sueun Suh, Madison Tamiko Suko, Dallas K Tada, Royden-Glen D Tagalicud, Yaeko Tagami, Paul Jacob Cayang Taisacan, Tara Marie Rebuenog Takafuji, Melia Nicole Takakusagi, Trayden Masao Tamiya, McKenna Nichole Tammo, Trek Tadao Tanabe, Temau Jesse Teikitekahioho-Wolff, Alex Govanny Tejada, Kolten Akio Kawaiola Texeira, Heaven Ivette Tharp,

Jodie Chiemi Tokihiro, GellieAnn Tolentino, Julie Kikumi Tom, Leiohu Ming Tong, Emily Kay Travis, Blaine Toshio Tsubota, Caitlin Ayako Tsuchiya, Kaelyn Kanae Uchida, Lavin Layla Uehara, Kyle James Paine Uson, Arash Fakhr Vahidi, Aaron Jordan Viluan, Laura Terese Wagner, Amirah Masriani Waite, Jane Margaret Walsh, Vernon Lee Warnock, Sondra Michelle Warren, Chloe Yuriko Waters, Leighana Jovita Weaver, Kepa K. A Weller,

Tino Jackson Wells, William Charles Wenrich, Dylan Enrique Wentz, Joscelyn Paige Wettstein, Veronica Nicole White, Rebekka Ingrid Williams, Keanu Alexander Wilson, Elke Olivia Windschitl, Jade Wong, Megan Tiffany Woolsey, William Keith Wooten, Leah Grace Wyzykowski, Casey Nobutori Yamauchi, Jia Hao Yao, Sydnee Leigh Yokota, Ivana Jeesoo Yoon, Lino Yoshikawa, Kailee Yoshimura, Brende Masako Anne Yoshizumi, Anwar Anson G Yu, Ali Aaron Gong-Yu Yu, and Matthew Zizzi.

The Dean’s List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester.