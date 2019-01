UHH College of Business & Economics Releases Dean’s List

The following University of Hawaiʻi at Hilo College of Business and Economics students received Dean’s List recognition for the fall 2018 semester:

Arial Macayla Aarness, Rachel Jane Ancheta, Kaleigh Ann Anderson, Mari Vara Anthony, Alyssa Jean Asuncion, Yesica Kailani Avendano-Villanueva, Peter Fabian Betham Jr., Samuel Anton Boomhower, Matthew Jon Browne, Marson Nicolas Cabay, Cullen Kealii Cariaga, Micah Kamuela Carter, Alan Cincunegui Corres, Arden Kealiinohookamoku Costales, Lexi Cora Dalmacio, Andrelyn Marie Delos Santos Dela Cruz,

Allison Leilani Dupre, Melanie Shanice Pu’ukani’ Ale’alani Ebreo, Mohammed Mousa Mohammed Faqehi, Kamaki Shaunley Fujikawa, Takaya Fukase, Christine Joy Halabas Galdones, Francine Andrei Bautista Gallego, Darcy Malia Gaylord, Alessandro Giuliato, Nicole Kaleiokamalamalama Ignacio, Lara Oshiro-Kikuchiyo Inouye, Brooke Kimiyo Isa, Janine Makanalani Iseri, Ashton Elizabeth Jessee, Hana Jung-Okuda, Kahuliau Kaai,

Kimberly Chiemi Kamei, Jordan Roy Kamimura, Rodney Allan Kawaiaea Jr., Zoe Ayaka Kimura, Kimberlee Megan Michi Kitano, Polina I. Kozinskiy, Koa Kamalani Kubera, Jooyoung Lee, Stephanie E’laura Lewis, Jodi Emiko Lillie, Thomas Weston Lindsey III, Kainoa Abram Lyman, Ryler James Makekau, Taylor John Maloney, Seth Thomas Master, Alyssa Isabella Mathews, Erica Elianna Matos De Los Santos, Glen S. Matsuo, Cassidy Faith McCann, Evan James Merrier, Michelle Ann Morris, Kristine Villanueva Muerong,

Joshua Eric Mull, Amber Akemi Nagata, Neon Isami Nishimura, Christian Stahn Nicodemus Ohly, Dominik J. Pajimola, Celina Marie Palafox, Kahiau Raymond Tatsumi Peralta, Jaye Leah Plumb, Camille Kanani Poe, Sean Micah Quinlan, Alexander Kenzo Khiem Rapoza, Alyssa Marie Reinking, Wentworth Rivera III, Amanda Ann Calina Sadamoto, Rikelle Chieko Sakoda, Arnold Anthony Silva Jr., Keanna Kaimana Silva, Vaclav Slezak,

Keziah Keahilele Soares, Dylan Shagun Kekoa Sofia Lee, Shelby Blue Steele, Jaron Takeo Sugimoto, Nolan Anthony Cruz Taianao, Macy Marie Chiemi Takahama-Ahuna, Leslie Ualani Texeira, Ke’ale Kealohaho’oniponipo Shigeo Thornton, Yorang Tomoki, Calvin Daishi Uemura, Claire Ucol Umayas-Bautista, Douglas James Villanueva, Sienna Lynn Wareham, YingYan Sun Wong, Kristen Michie Yagi, Alexander Scott Ybarra, Jiwon Yoon and Steve Oh Young.

The Dean’s List requires students to have completed 12 or more credits for a letter grade achieving a grade point average of at least 3.5 (B+) for the semester.