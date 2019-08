Puna District Crime Report: July 2019

The Hawai‘i Police Department’s Puna Community Police responded to 17 assaults, 28 burglaries, 62 thefts, 15 vehicle break-ins, 17 vehicle thefts and two robberies in the Puna District in July 2019.

The complete list of locations affected in which the incidents occurred are as follows:

Mountain View 4 Assaults Lehua St Hibiscus St Leonaka Rd Omeka Rd 8 Burglaries Liela Rd Ihope Rd Kokokahi Rd Hopue (Rd 3) Ala Loop Hibiscus St Uhini Ana Rd Makoa Rd 9 Thefts Ohia Nani Rd Ohia Ave Kaleponi Dr Omeka Rd Volcano Rd N. Kulani Rd Koloa Maoli Rd Kaleponi Dr 1 Vehicle Break-In Hopue Rd 6 Vehicle Thefts Hawaii St Hinuhinu St Enos Rd Moho Rd (Rd 8) Plumeria St Hopue Rd

Pāhoa 14 Burglaries Post Office Rd Ala Lokelani Rd Tree Fern Dr Post Office Rd Lanai St Mahimahi St Government Beach Rd Hilo Rd Luana St Moku St Pomaikai St Pikake Rd Ainaloa Dr Lauhala Dr 30 Thefts Post Office Rd Kahakai Blvd Emerald Dr Upper Puna Rd Driftwood Lane Coral Dr Pahoa Community Center Post Office Rd (HASS) Pahoa Kalapana Rd Noni Farms Rd Pahoa Village Rd Apaa St Mapuana Ave Kona St Pahoa Village Rd (Boogie Woogie Pizza) Pahoa Village Rd (Boogie Woogie Pizza) Seaview Rd Kehau Rd N Puni Makai Loop Nanawale Blvd N Puni Makai Loop Pahoa Kalapana Rd Kalapana Beach Rd Makuu Farmers Market Kahakai Blvd Manalo St Kahakai Blvd N Puni Makai Loop Vista Dr Nanawale Blvd

2 Robberies N Puni Kahakai Loop N Puni Makai Loop 6 Vehicle Break-Ins Post Office Rd (HAAS) Kona St N Puni Kahakai Loop Government Beach Rd Moku St Kalapana Kapoho Beach Rd 6 Vehicle Thefts Pahoa Village Rd Ainaloa Blvd Government Beach Rd N Puni Makai Loop Kehau Rd Kahakai Blvd 12 Assaults Pahoa Village Rd Pahoa Village Rd Pahoa Kalapana Rd N Puni Kahakai Loop Pahoa Village Rd (First Hawaiian Bank) Pahoa Village Rd Kahakai Blvd Government Beach Rd Maunkea Rd Pahoa Village Rd (Black Rock Café) Seadrift Rd Pahoa Village Rd (7-11)

Kurtistown 0 Assaults No reports 0 Burglaries No reports 1 Theft Volcano Rd (J Hara Store) 2 Vehicle Break-Ins Hale Pule Loop 40th Ave 1 Vehicle Theft Volcano Rd (Kurtistown 7-11)

Volcano 0 Assaults No reports 0 Burglaries No reports 6 Thefts Awela Rd Hwy 11 (Volcano Transfer Station) Kanawaao Pl Amaumau Rd Liko Lehua Rd Alii Kane St 1 Vehicle Break-In Old Volcano Rd 1 Vehicle Theft Old Volcano Rd (Kilauea Lodge)