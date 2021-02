HPD Outstanding Warrants: Feb. 5, 2021

As of Friday, Feb. 5, 2021, the following individuals are wanted by the Hawai‘i Police Department because of outstanding warrants:

Donnie L. Helm, 69, St. Louis, MO

Shane A. Hemmings, 47, Hilo

Hans H. Hencke, 69, Ocean View

Scott Henkel, 55, Kamuela

John Henderson, 43, Kailua-Kona

Jesus D.K. Hendrix, 31, Fresno, CA

Jordan Hendryx, 32, Kailua-Kona

Andrew C.M. Hennings, 28, San Diego, CA

Aguriki Henry, 50, Hilo

Danny R. Henry, 63, Kurtistown

Greg K. Henry, 67, Kailua-Kona

Henry Henry, 29, Hilo

Jason Herny, 39, Holualoa

Linton Henry, 21, Kailua-Kona

Mimi L. Henry, 29, Waikoloa

Erin Henschel, 33, Kailua-Kona

Shamus A.Henson, 41, Kea‘au

David Hepp, 42, Pāhoa

Phillip L. Herczech, 42, Honolulu, HI

Kenneth P. Herdje, 55, Hilo

Tanisha M. Hermes-Weaver, 36, Waikoloa

Carlos Hernandez, 44, Kailua-Kona

Carlos C. Hernandez, 55, Hilo

Edgar Hernandez, 34, Kailua-Kona

Jim H. Hernandez, 44, Waikoloa

Police ask that anyone who knows the whereabouts of a person on this list call the Police Department’s non-emergency line at 808-935-3311. Tipsters who prefer to remain anonymous may call Crime Stoppers at 808-961-8300 and may be eligible for a reward of up to $1,000.