Big Island Outstanding Warrants List: Sept. 4, 2020

As of Friday, Sept. 4, 2020, the following individuals are wanted by the Hawaii Police Department because of outstanding warrants:

Tyson Dinson, 24, Kailua-Kona

Jasen R. Dinwiddie, 32, Hawī

Ferdinand M. Diolosa, 45, Pāhoa

Wainy Dipekis, 35, Mountain View

Samuel Dixford, 65, Unknown

David A. Dixon, 36, Kailua-Kona

Kyle A. Dixon, 36, Hilo

Mariah M. Dixon, 28, Sacramento, CA

Nicole L. Dixon, 34, Kailua-Kona

Yukiko T. Dizon, 21, Kea‘au

Netjo Djukanovich, 27, Kailua-Kona

Christine Dohler, 38, Ocean View

Theodore E. Doi, 28, Pāhoa

Alexander Doll, 29, Mountain View

Ronald R.P. Domen, 45, Honomu

Liana K. Domingo, 26, Papa‘aloa

Rodel Y. Domingo, 43, Kea‘au

Edwin J. Dominguez, 39, Los Angeles, CA

Neralyn U. Domondon, 42, Pahala

Tyron Domp, 32, Waikoloa

Tony Don, 40, Kea‘au

Gerhard H. Donhauser, 72, Kailua-Kona

Daphne Donnot, 20, Kailua-Kona

Elvin S.E. Dorio, 37, Hilo

Nery-Ann B. Doses, 38, Hawī

Police ask that anyone who knows the whereabouts of a person on this list call the Police Department’s non-emergency line at 808-935-3311. Tipsters who prefer to remain anonymous may call Crime Stoppers at 808-961-8300 and may be eligible for a reward of up to $1,000.