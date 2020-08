HPD Outstanding Warrants: July 31, 2020

As of Friday, July 31, 2020, the following individuals are wanted by the Hawai‘i Police Department because of outstanding warrants:

Brandon Culverwell, 35, Kailua-Kona

Brendan H. Cummings, 29, Honoka‘a

Joshua Cummings, 38, Bakersfield, CA

Thomas Cummings, 33, Pāhoa

Lawrence J. Cunha, 61, Kihei, HI

Cy K. Cunningham, 32, Hilo

Karen Cupeles Pabon, 53, Pāhoa

Kristin L. Curtis, 32, Waikoloa

Michael C. Curtner, 38, Hilo

Aaron S. Cypriano, 52, Pāhoa

Sandy Dacayana, 51, Hilo

Daniel B. Daglish, 25, Kailua-Kona

Vanessa A.M. Dahl, 26, Ocean View

Matthew C. Dallam, 55, Kapolei, HI

Robert L. Dalpe, 62, Hilo

Charles D. Daly, 56, Kailua-Kona

Jayleen Damarlane, 33, Kailua-Kona

Ayla T. Damato-Rocafort, 57, Honoka‘a

David M. Dambacher, 57, Honoka‘a

Eduardo D. Dameg, 56, Pahala

Jacob Dammy, Unknown, Hilo

Richard M. Daniel, 55, Kailua-Kona

Ewa M. Daniels, 30, Kailua-Kona

Kati Dannis, 25, Kea‘au

George E. Darakjian, 40, Hilo

Police ask that anyone who knows the whereabouts of a person on this list call the Police Department’s non-emergency line at 808-935-3311. Tipsters who prefer to remain anonymous may call Crime Stoppers at 808-961-8300 and may be eligible for a reward of up to $1,000.