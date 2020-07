HPD Outstanding Warrants: July 10, 2020

As of Friday, July 10, 2020, the following individuals are wanted by the Hawai‘i Police Department because of outstanding warrants:

Joshua L.K. Collins, 32, Kea‘au

Isaimon D. Colobong, 30, Pāhoa

Rafael Colon Jr., 46, Kailua-Kona

Jennifer R. Colwell, 50, San Juan Capistrano, CA

Gaudencio C. Combes, Jr., 50, Pahala

Jeffrey D. Combs, 66, Kailua-Kona

Bradley K. Comilla, 23, Hilo

James Cominella, 54, Kurtistown

Jason A. Conklin, 35, Volcano

Raven Conklin, 21, Ocean View

Jerry Conn, 54, Kailua-Kona

Debra J. Connally, 61, Kea‘au

Maurice D. Connevey, 63, Kea‘au

Darius C. Connolly, 51, Kailua-Kona

Scott M. Conol-Pavao, 28, Kea‘au

Craig W. Conover, 61, Kea‘au

Julie L. Conover, 57, Pāhoa

Caleb Conrad, 39, Everett, WA

Jepthe Conrado, 29, Kailua-Kona

Jory A. Contreras, 63, Waikoloa

James Cook, 40, Douglas City, CA

Delvionte D. Cooper, 23, Honolulu, HI

Devon Corbell, 28, Kea‘au

Shane Douglas Corbell, 26, Kea‘au

Joshua M. Corbin, 34, Kailua-Kona

Police ask that anyone who knows the whereabouts of a person on this list call the Police Department’s non-emergency line at 808-935-3311. Tipsters who prefer to remain anonymous may call Crime Stoppers at 808-961-8300 and may be eligible for a reward of up to $1,000.