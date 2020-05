HPD Outstanding Warrants List: May 8, 2020

As of Friday May 8, 2020 the following individuals are wanted by the Hawai‘i Police Department because of outstanding warrants:

Thomas L. Brink, 71, Unknown

Ed H. Brinson, 47, Durham, CA

Kanoa R. Bristol, 50, Honolulu, HI

Jacob H. Britton, 24, Waikoloa

Michael W. Broan, 29, Hilo

Evan Broder, 26, Kailua-Kona

Gabriel D. Broder, 39, Unknown

Toby M. Bronson, 48, Kapa‘au

Daniel Brooks, 27, Kea‘au

David Brooks, 38, Puyallup, WA

Jessica S. Brooks, 22, Hilo

Jason Broomall, 39, Holualoa

Terrah R. Brott-Freitas, 33, Pāhoa

Suzanne Broussard, 60, Lafayette, LA

Adam C. Brown, 54, Kailua-Kona

Amber N. Brown, 37, Smithfield, VA

Brandon C. Brown, 34, Pāhoa

Brandon C. Brown, 25, Portland, OR

Christopher D. Brown, 43, Waikoloa

David A. Brown, 51, Hilo

Douglas C. Brown, 79, Hilo

Jason R. Brown, 44, Phoenix, AZ

Kamekona K. Brown, 29, Hilo

Kennith T. Brown, 38, Kailua-Kona

Oscar Brown, 58, Waikoloa

Police ask that anyone who knows the whereabouts of a person on this list call the Police Department’s non-emergency line at 808-935-3311. Tipsters who prefer to remain anonymous may call Crime Stoppers at 808-961-8300 and may be eligible for a reward of up to $1,000.