UHH College of Arts & Sciences Dean’s List

UHH College of Arts & Sciences Dean’s ListJune 12, 2018, 1:41 PM HST (Updated June 12, 2018, 1:41 PM) · 0 Comments
The following University of Hawaiʻi at Hilo College of Arts and Sciences students received Dean’s List recognition for Spring 2018:
Jainine Abraham, Maximilian Abraham, Alina Abramovich, Jozie Acasio, Kevianna Adams, Kayla Adviento, Jaster Agcaoili, Sueyeon Ahn, Isaac Ahuna, Charles S.U. Aina III, Amia Akwiwu, Destanie Alayon, Daryl Albano, Evangeleen Albert, Ashton Altares, Wesley Amuimuia, Haley Ancheta, Ingvild Gabrielsen Andersen, Kaleigh Anderson, Li Ju Anderson, Cassandra Andress, Nicole Antonio, Zion Apao, Tayreen Apong, Shaun Marie Aquino, Jennifer Archer, Maleni Avalos Carrillo, Amanda-Rose Bagadouwe, Braxston Bailey, Kassandra Bailey, Nathan Bailey, Kayla Bajo, Jamae Balagot,
Landon Ballesteros, Kaitlin Barcoma, Rachel Barletta, Brittany Barnes, Ruth Bascar-Sellars, Crystal-lynn Baysa, Laa Pi Bell, Anya Benavides, Chase Benbow, Erin Berg, Kealani-Rae Bergfeld, Caroline Bergstrom, Lacy Berlin, Jahnu Best, Sydney Bidgood, Sarah Bilyeu, Kateleen Caye Bio, Victoria Birrenbach, Hedda Bjerklund, Chelsea Blaquera, Paige Blelas, Zachary Block, Jonathan Botticelli, Sierra Boulos, Michaela Brannum, Abby Brayton, Kendra Brekhus, Gabriel Brigoli, Hailey Briseno, Liana Brouillette, Amy Brown, BreAnna Brown, Haavard Brown, Jessica Brown, Harley Broyles, Amberly Buer, Gaine Burghardt, Madeline Bush, Malia Byram, Jasmine Caban, Riley Cabarloc, Alexis Cabrera,
Sheldon Cabudol, Marcus Calamese, Leischene Calingangan, Michelle Desha Lyn Calingangan, Tyler Caliva, Caedan Cambra, Amanda Canda, Jaderich Canete, Nicholas Carrion, Micah Carter, Misty-Leigh Carter, Cjay Carvalho, Jaycie Carvalho, Quintin Carvalho, Lokelani Case, Gisele Cassarotti Prescott, Jennifer Castro, Maria Christine Castro, Torylee Castro, Justice Castroverde-Moniz, Genier Melchor Cayabyab, Isabella Cebreros, Jennifer Chai, Peter Chao, Maggie Chen, Annalisa Ching,
Amanda Chiquita, Autumn Chong, Joshua Chong, Ciera Cline, Rhiannon Cloud, Ethan Cohen, Naree Collingwood, Kayla Cook, Ma Christine Vergel Cordero, Lianna Cortazar, Marisa Cortez, Alysha Cosier, Seneca Cox, Brianna Craig, Brenna Cranswick, Angela Cross, Kawelina Cruz, Kendrick Justin Dalmacio, Anela Puanani Dalton, Brandon Dancer, Uilani Dasalla, Saffron Datta, Stephanie Dawrs, Tatiana De La Cruz, Emily De Wulf, Elizabeth Debrum, Kaylee DeCambra, Noah Decorsi, Carey Demapan, Audria Dennen, Billi Derleth, Shaina Dingal, Savannah Directo, Kanoelani Dodd, Lorelei Marie Domingo,
Jasmine Donner, Laura Dowsett, Jordan Drewer, Sarah Dunaway, Aezyah Duncan, Emily Duncan, Allison Dupre, Jennifer Eastin, Bryana-Marie Ebbers, Gabriela Edwards, Jon Ehrenberg, Meghan Elimon, Sara Ellsworth, Kenji Emerson, Kristel Emerson, Tony Enriquez, Nikki Erece, Dayva Escobar, Duke Escobar, Raynell Espaniola, Cayla Michelle Esposo, Kaitlyn Evans, Jade Farmer, Jordan Feder, Charisma Felipe, Sheilla Mae Felipe, Misty Figueira, Lucee Fitzgerald, Caralyn Fitzpatrick, Ariana Flores, Antonia Fogg, Kyla Fox, Daisy Franco Rodriguez, Madalyn Freedman, Martabella Freedman, Dallas Freitas,
Kaley Fujii, Taylor Fukuda, Gunnar Fulcomer, Trent Furuta, Emme Furuya, Dylan Gable, Kai Anthony Gaitley, Christine Joy Galdones, Isaiah Gali, Nicholas Galliani, Charlene Mae Galvez, Gerenel Galvez, Everette Ganir, Cheryl Lynne Ganitano, Lehua Garcia, Sydney Garcia, Vanessa Garduno, Frank Garske III, Nicole Garza, Tyler Gerken, Cristina Gervais, John Gibbings, Joshua Gilbert, Kawika Glimane, Saphira Goode, Alec Goodson, Emma Gordon, Beverly Ann Gorospe, Marc Daniel Grande, Danika Grasso Steele, Rihei Grothmann, Krissa Mae Guevarra, Adriana Guzman Dominguez, Chansen Haili,
Christopher Hanley, Ryan Hanoa, Kye Harford, Miki Harp, Christina Harper, Brooke Harrington, Kanon Hata, Dylan Hedrick, Asia Helfrich, John Herman, Rachel Heu, Rebecca Hewetson, Corilynn Higa, Adam Hill, Megan Hillery, Kristie Hirai, Taylor Hiraki, Nicole Maria Hoegberg, ZhiLing Huang, Erin Hundertmark, Kimberly Hutchinson, Mi Huynh, Thien Huynh, Pomaikai Iaea, Alakai Iaea-Russell, Andi Igawa, Runa Ikeno, Yvonne Indalecio, Cassandra Ingemi, Gabriela Iniguez-Isaacs, Courtney Ip, Long Ip, Kristen Ishii, Yukio Ishii, Treysen Ishimoto, Brian Ishola, Gernel Heather Javier, Kiera Javillonar,
Kyran Johal, Bryce Johnston, Kailani Jones, Iliana Jose, Jaune Alfed Jose, Kiilani Judd, Kaila Kaaihue, Preslyn Kaanaana, Hansel Kaaumoana, Tynsl Kailimai, Kelii Kailipaka, Terran Kaleiwahea Jr., Haunani Kaleohano-Haili, Kiana Kamala, Candace Karvas, Mari Kawano, Shana Kealoha, Courtney Keliʻi, Sara Keller, Katelynn Kenworthy, Kaitlyn Khan, Mekayla King, Alysse Kirkman, Joshua Kitagawa, Keely Kitamura, Zena Kiyota, Alana Kizanis, Tiana Klask, Kamrie Koi, Shaun Kojima, Haruka Kono, Nolan Kua,
Desmond Ka Kin Lai, Mia Lamirand, Angela Laureta, Maile Lavea, Joshua Lawcock, Irena Le, George Leap, Jesse Leavitt, Alyssa Lee, Stephanie Letro, Tharin Lewi-Ohashi, Jayden Lewis, Shalyn Lewis, Shayli Lim, Isaiah Lincoln, Shirley Lindo, Ashley Linoz, Eric Loasby, Sheena Lopes, Kristi Lovell, Noelle Lovesy, Rebekah Loving, Jada Macairan, Omar Machado, Victoria Magana Ledesma, Jazmine Lynn Mahi, Karlyee Rye Malapit, Bethany Maldonado, Wilson Malone, Kenneth Mangersnes, Lane Manliguis, Micah Marshall, Alice Martin, Leah Martin, Miranda Martin, Chloe Martins-Keliihoomalu, Issha Mata, Abcde Matias, Jennifer Matsumoto, Dallas McCarroll, Colleen McCuskey, JoeAnna McDonald,
Tevake McLaren, Raelyssa Medeiros, Apisit Meejaiyen, Shivana Mendiola, Caesar Mendoza, Olesya Merkulova, Matthew Merritt, Brandon Meyers, William Midgley, Megan Mina, Zayin Minia, Chelsea Mitsuda, Haruka Miura, Yuki Miyagi, Melissa Mizuguchi, Chantel Mizuuchi, Sharyse Molina, Nicole Monette, Roseline Moniz, Cissy Monroe, Tailani Morse, Alyssa Movchan, Kelsea Muir, Tara Myers, Shane-Earl Naeole, Arissa Nakagawa, Tori Nakagawa, Honesty Nakamura, Kiaria Nakamura, Talan Nakamura, Blayne Nakasone Sakata, Michelle Nason, Alexandra Navarette, Shanice Navarro, Liesl Nayeli, Melissa Neal, Christopher Nelson, Keith Nerida, Helena Nierer, Maketa Nieslanik, Nica Niles,
Marius Nilsen, Takae Nitto, Kelsey Noetzelmann, Briana Noll, Eloisa Obero, Crystal O’Brien, Derrick Bukka O’Brien, Amy Odaira, Markie Okamoto, Nohea Olsen, Chanel Oshiro, Kawika Osorio, Alanna Pabre, Cody Pacheco, Lorelei Taylor Padasdao, Shandyn Pahia, Matthew Paio, Paulette Pang-Ching, Hanna Louise Partoft, Britney Patao, Taylor Patrick, Hannah Pavao, Ilana Pavon, Bryson Pedro, Leomanaolamaikalani Peleiholani Blankenfeld, Christina Penney, Pauahilani Perreira, Hailey Pike, David Pitman, Kumaikalani Pomroy, Theodore Pruyne, Gino Pullaro, Skye Pyo, Lana Queen, Natalie Quinajon, Tom Clemen Rafanan, Kirsten Marie Ragasa, Nicole Ramirez, Paul Jeremy Ramones,
Daynon Ramos, Skye Rances, Victoria Rapoza, Kaydee Rapozo, Delaney Reece, Nicole Regpala, Samantha Reis, Kayla Requelman, Kailani Rhyss, Mallory Richardson, Christina Rico, Leah Riese, Polet Rincon, Emily Risley, Robert Risley, Eleanna Rivera, Johnvie Rivera, Vester Robester, Tatiana Robson, Saysha Rodero, Alyssa Rodrigues, Alicia Rodriguez, Lindsey Rohlf, Ashley Romero, Sheldon Rosa, Nickolas Rosenberg, Alexandra Runyan, David Russell, Meghin Russell, Josiane Saccu, Melanie Sacro, Julio Saenz, Micheal Angelo Sagun, Hannah Rhea Sajulga, Brooke Sakuma, Jaimie Salas,
Jadin Sanchez-Safadago, Selvin Sandoval, Jacob Sands, Kayela Santiago, Shelbi Santiago, Daniela Sanz, Martha Saras, Ryan Thomas Sasaki, Jacey Savage, Kimberly Schmelz, Dehrich Schmidt-Chya, Marissa Schott, Adyson Schreiner, Jordyn Sears, Jonathan Segovia, Leia Seguancia, Symone Seidewand, Gina Selig, Romina Ellaine Sembran, Connor Seppala, Artem Sergeyev, Kauionalani Serrao, Matthew Seymour, Madeleine Shackleford, Jane Sharrai, Clara Sheffield, Safia Sheikh, Laura Shepherd, Sara Shimizu, Jaci Shinoda, Lorena Jo Dessa Shire, Jaylen Shiroma, Kathleen Shon, Sabrina Shores, Heather Simon, Emma Delia Sinclair, Teuila Sinclair, Clara Smith, Patrice Smith, Tihane Smith,
Keolakawai Spencer, Alexander Spengler, Edwin Stanberry, Uilani Stanley, Maria Steadmon, Kyle Steckler, Phillip Steering, Luke Steinbach, Deneese Stone, Jamie Sugai, Dylan Sugimoto, Mirei Sugita, Kylee Sullivan, Tahigwa Summers, Taliesin Sumner, Jesse Tabor, Brianna Tackmier, Dallas Tada, Royden-Glen Tagalicud, Kimiko Taguchi, Jace Taka, Melia Takakusagi, Shania Tamagyongfal, Deena Tanimoto, Madeline Taomia, Morgan Tate, Lexie Taylor, Michael Taylor, Temau Teikitekahioho-Wolff,
Chariya Terlep-Cabatbat, Heaven Tharp, Naneaikealaula Thomas, Cecily Thornton, Jodie Tokihiro, Janine Tolentino, Julie Tom, Jeffrey Tomas Jr., Kaycie Tomei, Shonosuke Tomomatsu, Mikayla Toninato, Gladys Ann Torrano, Niki Rae Torres, Bruce Torres Fischer, Thanh Tran, Reynell Transfiguracion, Taylor Traub, Grace Tredinnick, Dominick Trevino, Henriette Marie Tveitnes Trollvik, Holly Trowbridge, Blaine Tsubota, Joshua Turner, Amanda Tuttle, Hiroko Ueda, Lavin Uehara, John Mark Ortega Ulep, Maria-Rovella Umayas, Mary-Fem Urena, Kyle James Uson, Erin Uyeda, Miguel Valadez, Jessica Valdez, Nicolas Vanderzyl, Dimitra Varelis, Rowell Villanueva, Aaron Viluan, Fred Visaya Jr., Ashley Vongsy,
Kaipoleimanu Wahinepio, Amirah Waite, Jane Walsh, HeNaniNoOeKaWahineUioIkePono Wandasan, Kenton Wandasan, Sienna Wareham, Sondra Warren, Vanessa Watkins, Misa Webber, Judith Weitz, Brittany Wells, Tara West, Candace Wharton, Leicha-May White, Veronica White, Gina Whitney, Zoe Whitney, Kamamaluwaiwai Wichimai, Bethany Louisa Lesley Wilkinson, Nicholas Williams, Tramour Wilson, Kaitlyn Winters, Natalie Woo, Venetia Worthington, Ploysuay Wu, Christopher Wung, Timothy Yakubowski, Marilyn Yamamoto, Jo Shane Yamauchi, Yuto Yamauchi, Jia Hao Yao, Kotaro Yogi, Chayna Yoshida, Mari Yoshida, Sydney Ann Young, Megan Marie Youngman, Adrianna Zablan, Raquel Zane, Natalia Zelaya, Ethan Zhao, Kaimalie Zirker, Ashley Zukeran.