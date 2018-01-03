Fall 2017 UH Hilo Hawaiian Language Dean’s List

The University of Hawaiʻi at Hilo Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikolani College of Hawaiian Language announced its Dean’s List for the Fall 2017 semester:

Ke kukala aku nei ko ke Kulanui o Hawaiʻi ma Hilo, Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikolani, i na inoa o na haumana kaha ‘oi no ke Kau Ha‘ulelau 2017:

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Alana Kanahele, Jainine Abraham, Isaac Ahuna, Pualialohaiwilani Akiyama, Destanie Alayon, Courtney Ann Brock, Jasmine Casey, Jacqueline Fernandez, Sheadon Freitas, Mahealani Freitas, Kelsy Fujiyama, Pomaika‘i Iaea, Alaka‘i Iaea-Russell, Kianaleialoha Jacinto, Kuʻuleialoha Kahiapo, Joshua Kalima, Sheena Lopes, Kekaiokalani Naone, Kanani Naweli, Khevani Noclain-Spencer-Nobriga, Van-Jon Paio, Saku Shioga, Justin Stoleson, Bruce Torres Fischer, Vanessa Winchester-Sye, Raquel Zane, Zion Apao, Sierra Boulos, Ramzen Coakley, Xavier Durant, Ezra Grace, David Griffith, Runa Ikeno, Mary Kealaiki, Dillon Ku, Yan Liu, Khaelee Ma-e, Ana Methuselah, Haruka Miura, Mai Okada, Jenna Pontes-Borje, Samantha Reis, Josiane Saccu, Keolakawai Spencer, Brenna Usher, Fred Visaya and Kotaro Yogi.